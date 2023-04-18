Motorola Razr 40 Ultra'nın İşlemcisi ve Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

Motorola'nın bu yıl katlanabilir kapaklı Razr modelinin iki çeşidini piyasaya sürmesi bekleniyor. Birinci sınıf bir model olan Razr + (2023) veya Motorola Razr 40 Ultra olarak bilinecek. Daha uygun fiyatlı düşük fiyatlı bir Razr Lite'ın da yolda olduğu bildiriliyor. MySmartPrice'a göre Motorola Razr 40 Ultra, kısa süre önce bir Geekbench listesinde ortaya çıktı ve bu da telefona dair bir dizi özelliği öğrenmemizi sağladı.

Motorola Razr 40 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 ile Geliyor

Motorola XT2321-1 model numarasına sahip Motorola Razr 40 Ultra, Geekbench testine göre Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alacak. İşlemci, 3.19 GHz saat hızında çalışan bir X-2 yüksek performanslı çekirdeğe sahip. İşlemci ayrıca saat hızı 2.75 GHz olan üç performans çekirdeği ve saat hızı 2.02 GHz olan dört verimlilik çekirdeği içeriyor.

Geekbench testi ayrıca premium Razr modelinin 8 GB RAM'e sahip olacağını ancak 12 GB RAM'li bir varyantın da olabileceğini ortaya koyuyor. Temel model 128GB depolama alanı ile donatılacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 13, Motorola'nın MyUX 5 arayüzü önceden yüklenmiş olarak telefonda yerini alacak ve cihaz su sıçramalarına karşı korumalı olacak.

Motorola Razr 40 Ultra Geekbench Sonuçları

Kapaklı katlanabilir cihaz Geekbench'in tek çekirdek puanında 1285, çok çekirdek puanında ise 3810 puan aldı. Bu skorlar sektördeki muadilleriyle kıyaslandığında beklendiği kadar yüksek değil.

Oppo Find N2 Flip'in 3,3 inç büyüklüğünde bir harici ekrana sahip olması ve Samsung'un Galaxy Z Flip 5'in harici ekranını 3,4 inç'e kadar çıkarması beklenirken (Galaxy Z Flip 4'teki 1,9 inçlik kapak ekranına kıyasla) Motorola'nın Razr'ın Quick View'u ile fark yaratması bekleniyor. Saati, bildirimleri ve akış kontrollerini gösteren Quick View, aynı zamanda ön kamera ve daha fazlası için bir vizör görevi görüyor. Motorola'nın, Quick View ekranının boyutunu geçen yılki 2,7 inçten 4,5 inçe çıkarması bekleniyor.

Motorola iki yeni Razr modelini resmiyete kavuşturduğunda bu modeller hakkında çok daha fazla şey öğreneceğiz.