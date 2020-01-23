Dört gözle beklenen katlanabilir telefonların ilk sırasında gelen Motorola Razr çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Motorola yaptığı açıklama ile katlanabilir ekranlı telefonunun 26 Ocak itibarıyla ön siparişe açılacağı, 6 Şubat 2020 tarihinde ise satışa çıkacağı duyuruldu.

Motorola Razr, Amerika Birleşik Devletleri'nde Verizon isimli GSM operatörüne özel olarak piyasaya sürülecek. Satış fiyatının 1,500 dolar olacağı söylenen yeni katlanabilir ekranlı model, Verizon'dan 62.49 dolar aylık ödeme ile 24 taksitle satın alınabilecek.

Görünüşü ile oldukça beğenilen yeni telefonun, özellikleri ise rakiplerine göre biraz daha aşağıda tasarlanmıştı. Galaxy Fold ve Mate X gibi telefonlar, yüksek donanım özellikleriyle dikkatleri çekerken, Motorala Razr daha çok üst-orta segmentte konumlandırılmıştı.

İşlemci olarak Snapdragon 710, 6GB RAM ve 14-megapiksel kamera seçenekleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Motorola Razr, bu donanımlarıyla rakiplerinin biraz olsun gerisinde kalmıştı.

Razr, buna rağmen 1,980 dolar gibi bir fiyata satılan Galaxy Fold gibi rakiplerinden fiyat olarak oldukça geriye konumlanmıştı. Ayrıca tasarım olarak, tuşlu telefon dönemini andıran yapısı sayesinde Motorola'nın tasarımı diğer katlanabilir telefonlara göre daha çok sevilmişti.

Motorola Razr özellikleri

İnternet Bağlantısı Teknoloji GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE

Çıkış Tarihi Açıklanma tarihi Kasım 2019 Resmi çıkış tarihi 6 Şubat 2020

Gövde Boyutlar Unfolded: 172 x 72 x 6.9 mm

Folded: 94 x 72 x 14mm Ağırlık 205 g SIM eSIM

Ekran Tipi Katlanabilir P-OLED, 16M renk Boyutlar 6.2-inç, 86.9 cm2 Çözünürlük 876 x 2142 piksel (~373 ppi) İkinci ekran G-OLED display, 600 x 800 piksel, 2.7-inç

Platform İşletim sistemi Android 9.0 (Pie) Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) CPU Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) GPU Adreno 616

Bellek SD kart slotu Yok Dahili 128GB 6GB RAM

Ana Kamera Çift kamera 16 MP, f/1.7, 1.22um, Dual Pixel PDAF

TOF 3D Özellikler İki LED flaş, HDR, panorama Video [email protected], [email protected], gyro-EIS

Ön Kamera Tek 5 MP, f/2.0, 1.12um Özellikler HDR Video [email protected]

Ses Hoparlör Var 3.5mm jak Yok

İletişim WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Var, with A-GPS, GLONASS, LTEPP, SUPL NFC Var Radyo Yok USB 3.0, Type-C 1.0 reversible connector

Algılayıcılar Sensörler Parmak izi, hız ölçer, gyro, proximity, pusula

Batarya 2510 mAh Şarj 15W hızlı şarj