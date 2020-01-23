Dört gözle beklenen katlanabilir telefonların ilk sırasında gelen Motorola Razr çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Motorola yaptığı açıklama ile katlanabilir ekranlı telefonunun 26 Ocak itibarıyla ön siparişe açılacağı, 6 Şubat 2020 tarihinde ise satışa çıkacağı duyuruldu.
Motorola Razr, Amerika Birleşik Devletleri'nde Verizon isimli GSM operatörüne özel olarak piyasaya sürülecek. Satış fiyatının 1,500 dolar olacağı söylenen yeni katlanabilir ekranlı model, Verizon'dan 62.49 dolar aylık ödeme ile 24 taksitle satın alınabilecek.
İşlemci olarak Snapdragon 710, 6GB RAM ve 14-megapiksel kamera seçenekleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Motorola Razr, bu donanımlarıyla rakiplerinin biraz olsun gerisinde kalmıştı.
Razr, buna rağmen 1,980 dolar gibi bir fiyata satılan Galaxy Fold gibi rakiplerinden fiyat olarak oldukça geriye konumlanmıştı. Ayrıca tasarım olarak, tuşlu telefon dönemini andıran yapısı sayesinde Motorola'nın tasarımı diğer katlanabilir telefonlara göre daha çok sevilmişti.
Motorola Razr özellikleri
İnternet Bağlantısı
Teknoloji
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
Çıkış Tarihi
Açıklanma tarihi
Kasım 2019
Resmi çıkış tarihi
6 Şubat 2020
Gövde
Boyutlar
Unfolded: 172 x 72 x 6.9 mm
Folded: 94 x 72 x 14mm
Ağırlık
205 g
SIM
eSIM
Ekran
Tipi
Katlanabilir P-OLED, 16M renk
Boyutlar
6.2-inç, 86.9 cm2
Çözünürlük
876 x 2142 piksel (~373 ppi)
İkinci ekran G-OLED display, 600 x 800 piksel, 2.7-inç
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