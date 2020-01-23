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  4. Motorola Razr Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

Motorola Razr Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

motorola razr çıkış tarihi
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Dört gözle beklenen katlanabilir telefonların ilk sırasında gelen Motorola Razr çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Motorola yaptığı açıklama ile katlanabilir ekranlı telefonunun 26 Ocak itibarıyla ön siparişe açılacağı, 6 Şubat 2020 tarihinde ise satışa çıkacağı duyuruldu.

Motorola Razr, Amerika Birleşik Devletleri'nde Verizon isimli GSM operatörüne özel olarak piyasaya sürülecek. Satış fiyatının 1,500 dolar olacağı söylenen yeni katlanabilir ekranlı model, Verizon'dan 62.49 dolar aylık ödeme ile 24 taksitle satın alınabilecek. 

Görünüşü ile oldukça beğenilen yeni telefonun, özellikleri ise rakiplerine göre biraz daha aşağıda tasarlanmıştı. Galaxy Fold ve Mate X gibi telefonlar, yüksek donanım özellikleriyle dikkatleri çekerken, Motorala Razr daha çok üst-orta segmentte konumlandırılmıştı.

İşlemci olarak Snapdragon 710, 6GB RAM ve 14-megapiksel kamera seçenekleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Motorola Razr, bu donanımlarıyla rakiplerinin biraz olsun gerisinde kalmıştı.

Razr, buna rağmen 1,980 dolar gibi bir fiyata satılan Galaxy Fold gibi rakiplerinden fiyat olarak oldukça geriye konumlanmıştı. Ayrıca tasarım olarak, tuşlu telefon dönemini andıran yapısı sayesinde Motorola'nın tasarımı diğer katlanabilir telefonlara göre daha çok sevilmişti.

Motorola Razr özellikleri

İnternet Bağlantısı Teknoloji GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
Çıkış Tarihi Açıklanma tarihi Kasım 2019
Resmi çıkış tarihi 6 Şubat 2020
Gövde Boyutlar Unfolded: 172 x 72 x 6.9 mm
Folded: 94 x 72 x 14mm
Ağırlık 205 g 
SIM eSIM
   
Ekran Tipi Katlanabilir P-OLED, 16M renk
Boyutlar 6.2-inç, 86.9 cm2
Çözünürlük 876 x 2142 piksel (~373 ppi)
  İkinci ekran G-OLED display, 600 x 800 piksel, 2.7-inç
Platform İşletim sistemi Android 9.0 (Pie)
  Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)
CPU Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver)
GPU Adreno 616
Bellek SD kart slotu Yok
Dahili 128GB 6GB RAM
Ana Kamera Çift kamera 16 MP, f/1.7, 1.22um, Dual Pixel PDAF
TOF 3D 
Özellikler İki LED flaş, HDR, panorama
Video [email protected], [email protected], gyro-EIS
Ön Kamera Tek 5 MP, f/2.0, 1.12um
Özellikler HDR
Video [email protected]
Ses Hoparlör Var
3.5mm jak Yok
İletişim WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
GPS Var, with A-GPS, GLONASS, LTEPP, SUPL
NFC Var
Radyo Yok
USB 3.0, Type-C 1.0 reversible connector
Algılayıcılar Sensörler Parmak izi, hız ölçer, gyro, proximity, pusula
Batarya   2510 mAh 
Şarj 15W hızlı şarj
Diğer Renkler Puslu siyah
Model numarası XT2000-1
Fiyatı 1,500 USD
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