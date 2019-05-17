Motorola RAZR Hakkında Bomba Gibi Bir Video Düştü

Akıllı telefonlarda şu an için en önemli trendlerden birinin de katlanma teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz. Samsung firması, katlanabilir telefonu olan Galaxy Fold ile büyük bir sıkıntı içerisine girerken, Motorola şirketi daha iyi bir performans sergilemek istiyor.

Katlanabilir telefonlarda şu an için en iyi teknolojilerden birisi de Huawei Mate X modelidir. Ancak Motorola’nın çıkaracağı Motorola RAZR katlanabilir cep telefonu modeli, Huawei’nin bu ünvanını elinden alabilir.

Motorla RAZR hakkında 33 saniyelik video

Weibo’da liste dışı bir video olarak yayınlanan dökümanda, Motorola RAZR ile ilgili önemli bazı detaylar ortaya çıkıyor. Weibo tarafından yayınlanan videoyu sizler için aşağıya bıraktık.

Bu 33 saniyelik videoda, RAZR modeli ile ilgili hemen hemen her şey bulmak mümkün. Videoda özellikle de tasarım detaylarına önemli bir yer verilmiş. Menteşe yapıları ve nasıl çalıştığı ile ilgili detayların yer aldığı anlatımda, teknik konulara pek fazla değinilmemiş.

Motorola RAZR Modelinin fiyatı ile ilgili neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Şirket, hem Huawei hem de Samsung ile boy ölçüşebilecek bir fiyat ayarlaması yapmaya çalışacaktır. Ancak katlanabilir ekran teknolojisinin şu an için çok pahalı olması nedeniyle ucuz bir cep telefonu beklemek yersiz olacaktır. Videoyu izledikten sonra bu akıllı telefon ile ilgili fikirlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın.