Katlanabilir Telefon Motorola Razr Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola yeni katlanabilen akıllı telefon modelini tanıttı. Razr hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Gelin hep beraber Motorola Razr'nin tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Motorola Razr Özellikleri

Motorola Razr, 6.2 inç pOLED ekrana sahip. Cihazda bir adet 2.7 inçlik gOLED ekran da bulunmakta. Bu küçük ekran sayesinde cihaza gelen bildirimleri kolaylıkla görebilmekte ve görüntülü arama yapabilmektesiniz. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden alan Razr'de 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Cihazın arka tarafında 16 megapiksellik f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera sensörü bulunmakta. Ön tarafta ise 5 megapiksellik f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera sensörü yer almakta. 2510 mAh bataryadan beslenen Motorola Razr, 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihaz USB-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta.

Motorola Razr Fiyatı

2020 yılında piyasaya sürülecek olan Motorola Razr'nin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Yabancı basın akıllı telefonun fiyatının 1.500 dolar olacağını öne sürmekte. Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.