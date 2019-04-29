Motorola RAZR V4 İlk Kez Görüntülendi

Geleceğin akıllı telefon modellerinin ağırlıklı olarak katlanabilir ürünlerden oluşacağının farkına varan Motorola, RAZR V4 isimli bir cep telefonu geliştirdi. Her ne kadar Samsung Galaxy Fold gibi ürünler ön satışa bile açılsa, Motorola’nın bu modelinin henüz bir görseline rastlanmamıştı.

Weibo üzerinden paylaşılan bir görselin Motorola Razr V4 modeline ait olduğu iddia edildi. Eğer bu iddialar doğruysa, Motorola'nın katlanabilir modeli ilk defa görüntülenmiş oluyor.

Motorola RAZR V4 dikey katlanacak

Samsung, Galaxy Fold modelinden çok fazla şikayet alması nedeniyle satışlara ara verme kararı almıştı. Motorola bundan ders almış olmalı ki, katlanabilir cep telefonu teknolojisini tam olarak geliştirmeden satışa sunmama kararı aldı.

Bu model dikkatli incelendiğinde; son derece zarif bir görüntüye sahip olduğu hemen anlaşılıyor. Bir prizmayı andıran Razr V4 modeli, dikey bir şekilde katlanabilir. Hem Huawei hem de Samsung, katlanabilir cep telefonlarında genişlemesine katlanma yöntemini kullanmışlardı.

Motorola, diğer şirketlerden daha farklı bir model üreterek Razr V4’ü piyasaya sürdü. Sizce bu model, gerekli zerafete sahip mi?