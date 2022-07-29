Motorola'nın Katlanabilir Telefonu Razr'dan Yeni Tanıtım Videosu Geldi

Katlanabilir telefon konusunda en az Samsung kadar deneyimli firmalardan biri olan Motorola, Razr 2022 model telefonuyla ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Yayınlanan videoda telefonun kapalı halinin ve kapak ekranının oldukça iyi gözüktüğü görünüyor. Videonun dikkat çektiği bir diğer nokta ise telefonun sahip olduğu oldukça büyük kapak ekranı. Selfie çekmek, müzik dinlemek ve çok daha fazlasının yapılabileceği bu arka ekran, telefonun ikonik özelliklerinden biri olacak gibi duruyor.

Motorola Razr 2022 Özellikleri

5G teknolojileriyle uyumlu olarak piyasaya sürülecek Motorola Razr 2022, ön tarafta 6.67 inç 2400x1080 OLED ekrana sahip. Arka tarafta ise 2.65 inç boyutunda ve 800x573 çözünürlüğünde OLED kapak ekranı bulunuyor. Muadili Galaxy Z Flip 3'ün kapak ekranını 1.9 inç farkla geride bırakan Motorola Razr 2022, ekran konusunda kendisine güveniyor. Siyah, beyaz, mavi, camgöbeği, yeşil, altın, kırmızı, gümüş ve gri dahil olmak üzere birçok renk seçeneğine sahip olan telefon 18 GB RAM'e sahip olacak. Depolama kısmında ise kullanıcıların imdadına 512 GB'lık devasa alan yetişecek.

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