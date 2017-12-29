Motorola ve HTC'den Telefon Yavaşlatma Açıklaması

Apple, yakın zaman önce yaptığı resmi açıklamayla eski telefonlarını yavaşlattığını itiraf etmiş ve gündemin bir numaralı maddesi olmayı başarmıştı. Konuyla ilgili bugün iki büyük akıllı telefon üreticisi Motorola ve HTC'den açıklamalar geldi; iki şirket de eski telefonlarını Apple gibi yavaşlatmadıklarını söyledi.

Aslında bütün olay Apple'ın cihazlarını daha uzun ömürlü yapabilmek adına ortaya attığı bir uygulamaydı. Eski cihazların yaşına göre hızlarını yavaşlatan şirket, böylece kullandığı lityum-ion bataryaların daha uzun dayanması sağlanacaktı. Fakat her geçen gün telefonlarının daha da çalışmaz hale geldiğini fark eden kullanıcıların sorduğu kimi sorulara cevap vermek durumunda kalan Apple, en niyahetinde yavaşlatma iddialarını kabul etti. Hatta daha da ileri gidip Apple, Yavaşlattığı iPhone'ların Pillerini Uygun Fiyata Değiştirecek başlıklı haberimizde de görebileceğiniz gibi yavaşlatılan telefonların eski hallerine gelmesi için para dahi istedi.

Yaşanan tüm bu sıkıntının sebebinin temelde lityum-ion piller olduğunu belirtmek gerek. Geliştirildikleri teknoloji sebebiyle tükenmeye mahkum olan bu piller, dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması durumunda dahi birkaç yıl içerisinde kullanılamaz hale geliyor ya da performanslarını tamamen yitiriyorlar. Apple ise telefon yavaşlatma yoluna giderek, kullandığı lityum-ion pillerin ömrünü arttırmak ve iPhone kullanıcılarının telefonlarını daha uzun süre kullanmalarını sağlamak amacını gütmüş ancak başarılı olamamış görünüyor.

Yaşanan bunca dramadan sonra başka telefon üreticilerini tercih eden kullanıcılar da "Hangi şirketler telefon yavaşlatıyor?" sorusunu sormaya başladılar. Bu sebeple peşi sıra açıklamalar yapmaya başlayan markalar arasına Motorola ve HTC de girdi. Ayrı ayrı açıklamalar yayınlayan telefon üreticileri, "Apple gibi eski telefonlarımızı yavaşlatmıyoruz." şeklinde açıklamalar yaptılar. Çeşitli haber mecralarına konuşan Motorola ve HTC yetkilileri, "özellikle işlemci hızlarını düşürerek, lityum-ion pillerin ömrünü uzatma gibi çalışmalarımız yok." dediler.