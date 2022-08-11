Motorola X30 Pro ve S30 Pro'yu Tanıttı: İşte Özellikleri

Motorola bugün erken saatlerde Çin'de iki yeni telefonunu duyurduğu büyük bir etkinlik düzenledi. X30 Pro ve S30 Pro, birinci sınıf özelliklere sahip sevilen geleneksel tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Motorola X30 Pro, piyasadaki 200MP kameraya sahip ilk telefon olma özelliğini taşıyor Samsung'un ISOCELL HP1'ini içeren telefonun kamerası f/1.95 diyafram, OIS ve 16'sı 1 arada piksel gruplamalı 1/1.22" sensör ile dikkat çekiyor. 200MP kamera, varsayılan 12.5MP çözünürlüğünde piksellerini 16'ya 1 ila 2.56µm boyutunda ayarlayabiliyor. Ayrıca 1,28μm pikselli 50MP fotoğraflar veya doğal olarak 0,64μm pikselli 200MP'de çıktı verebiliyor. Ana kamera ayrıca 30 fps'de 8K'ya kadar video çekebiliyor.

Arkadaki ikinci kamera sensörü 50MP ultra geniş bir kamera iken üçüncü kamera ise 2x optik zoom sunan 12MP Sony IMX663 telefotoya ayrılmış. Omnivision'ın OV60a sensörünü kullanan, ekranda bir delik oyuğuna yerleştirilmiş 60 MP'lik bir selfie kamerası da mevcut.

Motorola X30 Pro, FHD+ çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip kavisli 6.67 inç OLED sunuyor. Panel 1.200 nit'e kadar maksimum parlaklık sağlayabilir ayrıca HDR10+ derecesine ve entegre bir parmak izi okuyucusuna sahip.

Tüm yeni Android amiral gemilerinde olduğu gibi Moto X30 Pro, 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolamanın yanı sıra Qualcomm'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Yazılım tarafında ise kullanıcıları Android 12 tabanlı MyUI 4.0 karşılıyor.

X30 Pro, isteğe bağlı bir Motorola kablosuz şarj cihazıyla da şarj edilebiliyor. 125W kablolu hızlı şarj (%0-100 19 dakikada) ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip, 4.610 mAh pil ile geliyor.

Motorola X30 Pro Özellikleri

Ekran: 6,67 inç FHD+ 144 Hz HDR10+, OLED

6,67 inç FHD+ 144 Hz HDR10+, OLED İşlemci: Snapdragon 8 Plus Gen 1

Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 200MP + 50MP + 12MP

200MP + 50MP + 12MP Ön Kamera: 60MP

60MP Pil: 4.610 mAh, 125W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

Motorola S30 Pro, kavisli 6.55” OLED ve 144Hz yenileme hızına sahip, Snapdragon 888 Plus işlemciyle geliyor. Cihaz, OIS'li 50MP ana kamera (Omnivision OV50A), 13MP ultra geniş kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip. Ön tarafta bir deliğin içine yerleştirilmiş 32 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

S30 Pro, Android 12 tabanlı MyUI 4.0 ile geliyor ve 68W hızlı şarj destekli 4.270 mAh pil taşıyor. Giriş seviyesi 8/12 GB RAM seçeneklerine sahip telefonun depolama kısmında ise 128/256/512 GB seçenekleri bulunuyor.

Motorola S30 Pro Özellikleri