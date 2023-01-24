Moto G73, G53, G23, G13 ve E13 Modelleri Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli Android telefon üreticisi Motorola, 2023'e büyük bir lansmanla girdi. Beş yeni telefon tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatları!

Moto G73, G53, G23, G13 ve E13 Modelleri Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Android dünyasında her geçen gün daha da yükselmeyi başaran Motorola, 2023 yılına yeni model telefonlarıyla oldukça güçlü bir şekilde giriş yaptı. Moto ailesine 5 farklı yeni telefon eklendi.

Yapılan lansmanda Moto G73, G53, G23, G13 ve E13 modelleri tanıtıldı. Özellikle Moto G73, üstün özellikleri ile amiral gemisi Android telefonlar arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Moto G73, G53, G23, G13 ve E13 Modelleri Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Moto G73, G53, G23 Özellikleri ve Fiyatı

  Moto G73 Moto G53 Moto G23
İşlemci Mediatek Dimensity 920 Snapdragon 480+ Mediatek Helio G85
RAM / Depolama 6 GB / 128 GB 4-6-8 GB / 64-128 GB 4-8 GB / 64-128 GB
Kamera 50 MP arka + 8 MP ultra geniş açı + 16 MP ön kamera 50 MP ana + 2 MP makro + 16 MP ön kamera 50 MP ana + 5 MP ultra geniş + 2 MP makro + 16 MP ön kamera
Batarya 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh
Ekran 6.5 inç IPS LCD 120 Hz  6.5 inç IPC LCD 120 Hz 6.5 inç IPS LCD 90 Hz
İşletim Sistemi Android 13 Andorid 13 Android 13
Fiyat 330 dolar 270 dolar 250 dolar
  Moto G13 Moto E13  
İşlemci Mediatek Helio G85 Unisoc T606  
RAM / Depolama 4 GB / 64-128 GB 2 GB / 64 GB  
Kamera 50 MP ana + 2MP makro + 2MP derinlik sensörü + 8 MP ön kamera 13 MP ana + 5 MP ön kamera  
Batarya 5000 mAh 5000 mAh  
Ekran 6.5 inç IPS LCD 90 Hz 6.5 inç IPC LCD  
İşletim Sistemi Anroid 13  Anroid 13 Go Edition  
Fiyat 195 dolar 130 dolar  

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İNTERNET

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