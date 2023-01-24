Moto G73, G53, G23, G13 ve E13 Modelleri Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Çinli Android telefon üreticisi Motorola, 2023'e büyük bir lansmanla girdi. Beş yeni telefon tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatları!
Android dünyasında her geçen gün daha da yükselmeyi başaran Motorola, 2023 yılına yeni model telefonlarıyla oldukça güçlü bir şekilde giriş yaptı. Moto ailesine 5 farklı yeni telefon eklendi.
Yapılan lansmanda Moto G73, G53, G23, G13 ve E13 modelleri tanıtıldı. Özellikle Moto G73, üstün özellikleri ile amiral gemisi Android telefonlar arasında yerini almaya hazırlanıyor.
Moto G73, G53, G23 Özellikleri ve Fiyatı
|Moto G73
|Moto G53
|Moto G23
|İşlemci
|Mediatek Dimensity 920
|Snapdragon 480+
|Mediatek Helio G85
|RAM / Depolama
|6 GB / 128 GB
|4-6-8 GB / 64-128 GB
|4-8 GB / 64-128 GB
|Kamera
|50 MP arka + 8 MP ultra geniş açı + 16 MP ön kamera
|50 MP ana + 2 MP makro + 16 MP ön kamera
|50 MP ana + 5 MP ultra geniş + 2 MP makro + 16 MP ön kamera
|Batarya
|5000 mAh
|5000 mAh
|5000 mAh
|Ekran
|6.5 inç IPS LCD 120 Hz
|6.5 inç IPC LCD 120 Hz
|6.5 inç IPS LCD 90 Hz
|İşletim Sistemi
|Android 13
|Andorid 13
|Android 13
|Fiyat
|330 dolar
|270 dolar
|250 dolar
|Moto G13
|Moto E13
|İşlemci
|Mediatek Helio G85
|Unisoc T606
|RAM / Depolama
|4 GB / 64-128 GB
|2 GB / 64 GB
|Kamera
|50 MP ana + 2MP makro + 2MP derinlik sensörü + 8 MP ön kamera
|13 MP ana + 5 MP ön kamera
|Batarya
|5000 mAh
|5000 mAh
|Ekran
|6.5 inç IPS LCD 90 Hz
|6.5 inç IPC LCD
|İşletim Sistemi
|Anroid 13
|Anroid 13 Go Edition
|Fiyat
|195 dolar
|130 dolar
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