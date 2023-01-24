Moto G73, G53, G23, G13 ve E13 Modelleri Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Android dünyasında her geçen gün daha da yükselmeyi başaran Motorola, 2023 yılına yeni model telefonlarıyla oldukça güçlü bir şekilde giriş yaptı. Moto ailesine 5 farklı yeni telefon eklendi.

Yapılan lansmanda Moto G73, G53, G23, G13 ve E13 modelleri tanıtıldı. Özellikle Moto G73, üstün özellikleri ile amiral gemisi Android telefonlar arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Moto G73, G53, G23 Özellikleri ve Fiyatı