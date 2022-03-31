Motorola'nın 2022 Yol Haritası Sızdırıldı: En Az 19 Telefon Geliyor

Motorola, ABD akıllı telefon pazarında üçüncü sıraya yükseldi ve bu yıl Lenovo'nun sahibi olduğu bu markayı durdurabilecek bir firma yok gibi görünüyor. Sızdırılan yol haritasına göre Motorola'dan bu yıl en az 19 telefon bekleniyor.

91Mobiles'ten Evan Blass, Motorola'nın yakında çıkacak olan en az dört telefonun ayrıntılarını sızdırdı. Sızıntıların tamamı Motorola Edge Plus üyesi olan ve bazı pazarlarda Edge 30 Pro ve Edge X30 olarak da adlandırılan şirketin üst düzey Edge portföyüne ait.

Motorola'nın 2022 Yılında Çıkaracağı Telefonlar

Yaklaşan dört Motorola telefonunun kod adı Frontier, Miami, Dubai ve Dubai Plus. 200MP kameraya sahip olacak olan Frontier hakkında zaten bir şeyler duymuştuk. Telefonun sızdırılmış görüntüleri ve teknik özellikleri paylaşılmıştı, bu da Edge Plus'ın daha güçlü bir versiyon olacağı anlamına geliyor. Blass, cihazın küresel pazarlarda Edge 30 Ultra olarak piyasaya çıkacağını iddia ediyor ancak bu yılın üçüncü çeyreğinden önce gelmesi zor görünüyor. Bu da Eylül ayına kadar bir Motorola lansmanı göreceğimiz iddialarını güçlendiriyor.

Çok daha erken gelmesi beklenen telefon ise Dubai. Blass, onu Motorola Edge Plus'ın "küçük kardeşi" olarak adlandırıyor. Telefonun Nisan ayında 6.55 inç FHD+ ekran, 144Hz yenileme hızı, iki adet 50MP kamera, arkada 2MP derinlik kamerası, 32MP selfie kamerası ve 4.020 mAh pil ile gelmesi bekleniyor. İşlemci hakkında herhangi bir bilgi yok ancak cihazın 8GB/256GB modeliyle birlikte üç RAM/Depolama yapılandırmasıyla gelmesi bekleniyor.

Dubai Plus'ın ise bu yılın üçüncü çeyreğinde geleceği bildiriliyor. Telefonun 2,6 GHz hızda iki Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0 GHz'de altı Cortex-A55 çekirdeği çalıştıran sekiz çekirdekli bir MediaTek işlemciye sahip olması bekleniyor. Bu model ile standart Dubai arasındaki temel fark, bu modelin daha güçlü 5.000 mAh pil ve ekran kalemi desteği alması olacak.

Son olarak Motorola'nın Miami kod adlı telefonunu iki Dubai cihazı arasına yerleştirmesi bekleniyor. Bu da Nisan ve Eylül tarihleri arasına tekabül ediyor. Telefon 6.28 inç 120Hz ekran, Snapdragon 695 işlemci, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri, 64MP ana kamera, 13MP geniş açılı kamera ve 32MP selfie kamerası ile Edge Plus'ın Lite sürümü olması bekleniyor. Miami'nin ayrıca 4.020 mAh pile sahip olacağı belirtiliyor.

Blass, Motorola'nın bu yıl çıkaracağı diğer telefonlarla ilgili ayrıntıları paylaşmadı ancak bu sızıntıya şirketin yol haritasının "Bölüm 1" adını verdi, bu nedenle önümüzdeki haftalarda diğer Motorola telefonları hakkında daha fazla bilginin ortaya çıktığını görebiliriz.