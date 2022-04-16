Motorola'nın Moto G50 Telefonu Android 12 Güncellemesini Almaya Başladı

Motorola Moto G50, birkaç gün önce Android 12 kararlı güncellemesini aldı ve artık Moto G50'de Android 12'nin nasıl çalıştığını görebiliriz.

Güncelleme, donanım yazılımı sürümü S1RF32.27-25 ile birlikte geliyor ve akıllı telefona yeni kullanıcı arayüzü ve özellikler getiriyor ancak güncellemenin şu anda yalnızca İngiltere'de XT2137-1-DS modeli için yayınlandığını belirtmek gerek. Ayrıca güncelleme İngiltere'de Moto G50 5G olarak adlandırılan Dimensity 700 işlemciye sahip telefona değil, Snapdragon 480 ile çalışan telefona geldi.

Snapdragon 480 işlemcili telefon da temel de aynı telefon. Keza 5G bağlantısını da destekliyor ancak Motorola telefonun adında 5G etiketini kullanmamaya karar vermişti.

Android 12 Güncellemesi Küresele Ne Zaman Gelecek?

Bununla birlikte güncellemenin küresele ne zaman geleceği merak konusu. Telefonlarına bildirim gelene kadar akıllı telefonunuzun Ayarlar menüsüne giderek güncellemeyi alıp almadığınızı manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Motorola hâlihazırda bu yıl için sızdırılan 19 telefonu geliştirmekle meşgul. Bu sıkı çalışmaya rağmen güncellemelerin belirtildiği dönemlerde gelmesi kullanıcılar adına oldukça önemli. Motorola'nın bu yıl piyasaya sürmesi beklenen telefonları merak ediyorsanız aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

Peki siz Motorola'nın kullanıcılara olan güncelleme desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.