Mount & Blade II: Bannerlord Çıkış Tarihi Değişti! İşte Yeni Tarih

Oyuncular tarafından merakla beklenen Mount Blade II: Bannerlord'un çıkış tarihi erkene alındı.

Mount & Blade II: Bannerlord Çıkış Tarihi Değişti!

Mount & Blade II: Bannerlord’un Erken Erişim tarihi bir gün öne çekildi. TaleWorlds Entertainment, Mount & Blade II: Bannerlord’un Erken Erişim tarihinin 30 Mart 2020 olarak değiştirildiğini açıkladı. Oyuncular 30 Mart günü saat 14.00’dan itibaren oyunu indirmeye başlayabilecekler.

TaleWorlds, Erken Erişim’in ilk iki haftasına özel olarak oyunun %10 indirimle satılacağını da açıkladı. Mount & Blade II: Bannerlord, orta çağ savaş simülasyon ve rol-yapma oyunu olan Mount & Blade: Warband’in heyecanla beklenen devamı niteliğinde.

200 yıl öncesinde geçen, detaylı dövüş sistemini ve Kalradya dünyasını daha kapsamlı ele alan oyunda gizli suç imparatorlukları kurmanın yanı sıra sığınaklar talan edilebilmekte. Geçtiğimiz haftalarda oyunun yerel satış fiyatının 150 TL olduğu duyuruldu.

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