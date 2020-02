Mount & Blade II: Bannerlord Çıkış Tarihi Duyuruldu! İşte Fiyatı

Oyuncular tarafından merakla beklenen Mount Blade II: Bannerlord'un çıkış tarihi ortaya çıktı. Mount Blade II: Bannerlord oyuncular ile buluşmak için gün saymaya başladı. Gelin hep beraber Mount Blade II: Bannerlord ne zaman Steam'de çıkacak tüm detaylara bakalım.

Geçtiğimiz günlerde Gaming İstanbul'da oyunculara gösterilen Mount Blade II: Bannerlord çok yakında Steam üzerinden erişime açılacak. Mount Blade II: Bannerlord'un Steam sayfasında oyunun planlanan erken erişim tarihinin 31 Mart 2020 olduğu yazmakta. Mount Blade II: Bannerlord'un önceki oyuna benzer bir yapıda olmasına kesin gözüyle bakılmakta.

Mount & Blade II: Bannerlord, orta çağ savaş simülasyon ve rol-yapma oyunu olan Mount & Blade: Warband’in heyecanla beklenen devamı niteliğinde. 200 yıl öncesinde geçen, detaylı dövüş sistemini ve Kalradya dünyasını daha kapsamlı ele alan oyunda gizli suç imparatorlukları kurmanın yanı sıra sığınaklar talan edilebilmekte.

Mount Blade II: Bannerlord'un fiyatı Twitter üzerinden açıklandı. Oyun 49.99 dolar / 49.99 euro / 39.99 sterlin karşılığında Steam, Epic Games Store ve TaleWorlds web sitesinden satın alınabilecek. Oyunun Steam sayfasında fiyat hakkında herhangi bir bilgi şu an için yer almamakta.

