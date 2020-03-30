Mount & Blade II: Bannerlord Erken Erişim Saati Ne Zaman?

Ankara merkezli oyun stüdyosu TaleWorlds tarafından uzun yıllardır geliştirilen rol yapma - strateji oyunu Mount & Blade II: Bannerlord, çok çok çok uzun süre beklemenin ardından çıkışını gerçekleştirdi.

Mount & Blade serisi, Türkiye'de geliştirilen en önemli oyunlardan bazılarını bünyesinde barındırıyordu. Bugüne kadar milyonlarca kopya satarak, rüşünü ispatlayan seri son olarak 2010 yılında Warband ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. TaleWorlds ise 2012 yılında yaptığı açıklama ile Mount & Blade II: Bannerlord üzerinde çalışmaya başladığını dile getirmişti.

2012 yılından bugüne kadar geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord, geliştirme süresi ile development hell çemberine dahil olan yapımlar arasına adını yazdırmıştı. TaleWorlds ise her seferinde kusursuz bir oyun ortaya koymak ve oyunculara çeşitli yenilikler sunmak adına geç kaldıklarını dile getiriyordu. Büyük bekleyiş sona erdi ve oyun bugün itibarıyla erken erişime açıldı.

Mount & Blade II: Bannerlord erken erişime açılıyor

TaleWorlds Entertainment merakla beklenen oyunu Mount & Blade II: Bannerlord’un Erken Erişim tarihinin 30 Mart 2020 olarak değiştirildiğini açıkladı. Oyuncular 30 Mart günü (bugün) Türkiye saatiyle 14.00’dan itibaren oyunu indirmeye başlıyor.

Mevcut şartlar nedeniyle haftalardır evlerinden çalışmakta olan geliştirici ekip, geliştirme sürecini hedeflenen biçimde yürütmek için sıkı bir çalışma içerisindeydi.

Oyunu mümkün olan en kısa sürede oyuncularla buluşturmak isteyen ekibin büyük çabaları sayesinde Mount & Blade II: Bannerlord’un Erken Erişim tarihi bir gün öne çekildi.

TaleWorlds ayrıca, Erken Erişim’in ilk iki haftasına özel olarak oyunun %10 indirimle satılacağını duyurdu. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna sahip olan kullanıcılar ise bazı dijital mağazalarda ilave %10 indirim alabilecek. Oyunun Steam sayfasını ziyaret edebileceğiniz gibi hemen aşağıdaki indir tuşuna basmak suretiyle ayrıntıları görebilirsiniz.