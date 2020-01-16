Mount & Blade II: Bannerlord için Müjde Geldi!

Oyuncuların uzun bir süredir heyecanla beklediği Mount & Blade II: Bannerlord için uzun bir aranın ardından ilk müjde geldi.

Mount & Blade II: Bannerlord için Multiplayer Müjdesi

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Gaming İstanbul fuarı sırasında yerini alacak olan TaleWorlds, söz konusu etkinliğe katılım sağlayacak kişiler için yeni bir müjdesini duyurdu. Yaklaşık yedi sene gibi uzun bir süredir beklenen oyun, etkinlik sırasında katılımcılarla buluşacak.

Katılımcılar, bu etkinlik süresince oyunun multiplayer beta modunu deneyimleme şansını elde edecek.

TaleWorlds ilk oyununu 2005 yılında bizlerle buluşturmuştu. Tüm oyunları temel olarak strateji, aksiyon ve rol yapma üzerine kurulu olan şirket, düşük donanımlarda bile keyif verici bir oyuna imza atarak özellikle ülkemizde oldukça büyük bir kitleye erişmişti. Bununla birlikte başarıları diğer ülkelere de sıçradı.

Şirketin en yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord, Mart 2020 tarihinde bizlerle buluşacak. Yani oldukça kısa bir süre kaldı. İlerleyen haftalarda oyunla ilgili daha geniş detaylara ulaşmamız mümkün olacaktır. Bu süreçte gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.