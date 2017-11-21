Mount & Blade II: Bannerlord Savaş Sistemi Detaylandırıldı

Çıkışını heyecanla beklediğimiz Mount & Blade II: Bannerlord için uzun bir sürenin ardından yeni açıklama geldi.

Oyun hakkında resmi bir blog paylaşımı yapan oyunun geliştiricisi Taleworlds Entertainment oyunun savaş dinamikleri hakkında nasıl bir yol izleyeceklerini anlatıyor. Frimaya göre, Mount & Blade II: Bannerlord'da sadece gerçekçiliğe ya da sadece eğlenceye odaklanılmayacak. Bu faktörlerden birine odaklanmak oyundaki etkileşimi ya da mantık temellerini zedeleyebileceği için doğru dengeyi yakalamanın bir hayli güç olacağından bahsediliyor.

Oyundaki hasar modellemesine geldiğimizde ise gerçekçiliğin ön plana alınmasının etkileşim ve derinliği artırabileceği söyleniyor; fakat gerçek hayatta yaşanan bir fiziksel darbeyi bilgisayar ortamında canlandırmanın gereksiz bir kamaşaya neden olarak oynanışa çok az etki edeceği iddia ediliyor. Yani hesaplamaları biraz sadeleştirmenin daha iyi bir sonuç vereceğine inanılıyor.

Mount & Blade II: Bannerlord'da fiziksel hasar hesaplamaları yapılırken oyuncunun ve düşmanlarının ivmeleri hesaplamanın içine dahil edilecek ve önceki oyunlardaki gibi ayrı bir hız hesaplaması yapılmayacak. Sonuçta saldırı hasarının doğru ve gerçekçi hesaplanması mümkün olacak.

Mount & Blade II: Bannerlord'un meaniklerinin altında yatan bu ince detaylar oyuna ne kadar özen gösterildiğine işaret ediyor. Belki de oyunun resmi çıkış tarihinin halen duyurulmamış olması bu ince hesaplamalardan kaynaklanıyor olabilir.