Mount & Blade II: Bannerlord Tahmini Çıkış Tarihi Açıklandı!

Başlığı okurken gözleriniz yaşarmış olabilir, evet biliyorum. Hepimizin uzun süredir beklediği Mount & Blade II: Bannerlord tahmini çıkış tarihi ile gündemde.

Mount & Blade II: Bannerlord Ne Zaman Çıkacak?

Şu sıralar kapalı beta olarak çoklu oyuncu testlerinin gerçekleştirildiği oyun, aslında son aşamalarında bulunuyor diyebiliriz. Oyunun son aşamalarına yaklaşması ile birlikte her hafta yeni bir video ve yeni görsellerle de karşılaşmaya başladık. Artık oyunu saklamayı bırakan TaleWorlds, ilerleyen zamanlarda beta sürümünü herkese açık hale getirebilir.

Bununla birlikte Steam sayfası üzerinde yeni oyunu 'Erken Erişim Oyunu' programına dahil etmek için hazırlanan TaleWorlds, yine aynı şekilde kararlı sürüm için tahmini çıkış tarihi kısmını da güncelledi. Güncellenen verilere göre yeni oyun için planlanan çıkış tarihi Mart 2020 olarak belirlenmiş durumda. Oyuna ait Steam sayfasına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yine de söz konusu yapımcı TaleWorlds olduğu için çok fazla umuda kapılmamanız gerektiğini ve ilerleyen aylarda bu tarihin değişebileceğini söyleyelim.

Mount & Blade II: Bannerlord Sistem Gereksinimleri

Minimum