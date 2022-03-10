Movie Maker, ClipChamp Adıyla Windows 11'e Geri Dönüyor

Microsoft, 9 Mart'ta yeni bir Windows 11 önizleme derlemesi yayınladı ve ClipChamp adında sürpriz yeni bir uygulamayı duyurdu.

Bu uygulama yeni videolar oluşturmanıza, video klipleri düzenlemenize ve projeleriniz için kullanabileceğiniz çok sayıda stok fotoğraf ve videoya erişmenize olanak tanıyor. ClipChamp, Windows Insider yapı 22572 ve üzeri olan kullanıcılara sunuluyor. Windows 11'in erken sürümlerini test etmeye yardımcı olmak için bir Windows Insider olmak için kaydolmadıysanız, uygulamaya erişmek için bu yılın ilerleyen dönemlerinde çıkacak olan 'Sun Valley 2' güncellemesini beklemeniz gerekecek.

Microsoft Eski Uygulamalarını Yenilemeye Devam Ediyor

Görünüşe göre Microsoft, Paint ve Windows Media Player gibi eski uygulamalarını inceliyor ve 2022 yılında ne şekilde kullanılabileceklerine karar veriyor. Bazı yönleriyle ClipChamp, ikonikleşmiş Movie Maker'ın geri dönüşünü temsil ediyor ve şimdiden kullanıcıları memnun etmeyi başardı. Kliplerini detaylı video düzenleme araçları yerine daha basit bir şekilde anında düzenlemek veya amatör çekimlerin biraz daha profesyonel görünmesini sağlamak isteyenler için ClipChamp tıpkı Movie Maker gibi önemli bir araç olacak.

Movie Maker, 2001'de Windows XP günlerinde fotoğraflarınız ve videolarınız üzerine rastgele geçişler ve efektler yerleştirip ardından MSN Messenger aracılığıyla paylaşabileceğiniz kullanışlı bir araçtı.

2000'de Windows 98'e kısa süreli bir yükseltme olan Windows Me ile piyasaya sürüldü ve 2014'e kadar desteklendi ancak Movie Maker; 2007'den bu yana herhangi bir önemli yeni özellik görmemişti. Video düzenleyebilen diğer uygulamaların ve web sitelerinin artmasıyla Movie Maker, akıllı telefonlarınızdaki sosyal medya uygulamalarında aynı özelliklerin yapılabilmesiyle birlikte önemini giderek yitirmişti.