MOXIE, Mars’ta Oksijen Üretecek

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen MOXIE adlı cihaz, Mars’ta oksijen için umut oldu. Büyüklüğü yaklaşık bir akü kadar olan MOXIE, Mars 2020 aracıyla Temmuz ayında Mars’a gönderilecek.

Mars’ta yaşamın her geçen gün daha çok gündeme gelmesi üzerine, Mars’ta nasıl nefes alacağız? Oksijeni yanımızda mı götüreceğiz? Soruları sorulmaya başlanmıştı. Bilim insanlarını ise endişelendiren çok daha önemli bir nokta vardı; Mars’a giden bir araç nasıl geri dönecek? Aracın ateşleme sisteminin çalışabilmesi için gerekli oksijen nasıl sağlanacak? Bunun üzerine çalışmalar başlatan bilim insanları MOXIE adlı cihazı geliştirdi.

MOXIE Sayesinde Mars’ta Hayat Olacak

Araştırmacılar, cihazın %96 oranında karbondioksit bulunan Mars gezegeninde oksijen üretmesini bekliyor. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan deneme, hem bilim insanları hem de halk tarafından heyecanla bekleniyor.

MOXIE’nin çalışma prensibi tıpkı bir ağaç gibi. Karbondioksit alıp oksijen veriyor. Şu anki boyutu, insanların Mars’ta nefes alabilmesi için yeterli oksijeni üretmek için küçük. Ancak Temmuz ayında gerçekleştirilecek deneme başarılı geçerse, bilim insanları cihaz üzerinde gerekli geliştirmeleri yapmak için hazır.