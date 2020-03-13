Mozilla'dan KaiOS Telefonlara Gelişmiş İnternet Deneyimi

Mozilla kendi Firefox OS projesini iptal ettikten yıllar sonra, tarayıcı teknolojisini cep telefonu yazılımılarında temel hale getirmek için tekrar çalışmaya başladı. Mozilla şimdi iOS ve Android'e rakip tuşlu telefonlar üreten KaiOS Technologies'e yardımcı oluyor.

KaiOS sistemini bilmiyorsanız, tuşlu telefonlar ile akıllı telefonlar arasındaki boşluğu dolduran bir işletim sistemidir. WhatsApp ve YouTube gibi çeşitli uygulamalarla birlikte geliyor olmasına rağmen Android kadar kapsamlı bir uygulama paketi sunmuyor.

KaiOS artık HTML, CSS ve JavaScript gibi web teknolojileri kullanılarak oluşturulan Firefox OS'dan temel alan Gecko internet yazılımını kullanacak. Bu anlaşma dahilinde B2G sistemi güvenliği artıracak, uygulamaların daha hızlı ve daha sorunsuz çalışmasını sağlayacak ve gelişmiş uygulamalar için WebGL 2.0 gibi yeni programlama yeteneklerini destekleyecek.

KaiOS düşük bütçeli ve daha az özelliğe sahip telefonlarda kullanılıyor. Pazar hacmi geniş olmayan KaiOS'un yine de şimdiye kadar 120 milyon adet satıldığını belirtelim. Ayrıca şirket, KaiStore'un 400'den fazla uygulamaya sahip olduğunu açıkladı; bu uygulamalardan bazıları Google Asistan, WhatsApp, YouTube, Facebook ve Google Maps'dir.