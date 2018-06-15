Mozilla'dan Sesle Kontrol Sağlayan Tarayıcı: Scout

Firefox'un geliştiricisi olan Mozilla yepyeni bir tarayıcı geliştiriyor. Temelinde ses kontrolü yatan bu tarayıcının ismi Scout olacak. İşte Scout ile yapılabilecekler:

Hava durumu, maç sonuçları veya önemli haberler gibi hizmetleri sesli olarak sunacağı dile getirilen Scout'un henüz geliştirilme aşamasında olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Uygulama hakkında paylaşılan bir raporda "Scout uygulamasıyla, içeriğinizi taramak ve sesle içerik tüketmek için araştırmalara başladık" ifadelerine yer verildi.

Özellikle Firefox'tan ayrı olarak geliştirilen yeni tarayıcı, daha farklı kişilere hitap edecek gibi gözüküyor. Örneğin; görme engelli kişilerin çok daha rahat bir şekilde kullanabileceği düşünülen Scout'un aynı zamanda temel özelliklere sahip olacağını, bu anlamda her türlü kitleye hizmet vermesi bekleniyor.

Raporda "Ses platformu için gerekli olan mimari ve anahtar bileşenleri, bu bileşenlerin gerekli yeteneklerini, mevcut platformların sınırlamaları ve çalışma zorluklarını içeriyor" şeklinde bir açıklamada bulunan geliştirici, henüz yolun başında olduklarını dile getirmiş durumda. Tabiki ses ile kontrol sağlayan pek çok hizmet bulunuyor ancak, başlı başına ses kontrolüne sahip olan bir tarayıcı olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Ayrıca ses hizmeti konusunda geçtiğimiz yıldan beri çalışan Mozilla, 'ortak ses projesini' başlatmıştı. Bu proje kapsamında konuşma ve ses tanıma özelliğini geliştirmek amacıyla 10 bin saatlik ses toplanmıştı. Yani Scout tarayıcısının da, bu projenin bir meyvesi olabileceğini unutmamak gerekiyor.