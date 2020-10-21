Mozilla, Facebook ve Twitter'daki Bu Özelliğin Kapatılmasını İstiyor

ABD Başkanlık seçimleri sırasında Mozilla, Facebook ve Twitter'daki bu özelliklerin kapatılması çağrısında bulundu. Sahte bilginin yayılmasına sebep oldukları için Facebook ve Twitter'ı suçlayan Mozilla, seçimlerin güvenliği için "Unfck the internet" projesini başlattı.

Firefox tarayıcısının arkasındaki Mozilla Vakfı, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri için Facebook ve Twitter'ın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Facebook Grup önerilerinin ve Twitter trendlerinin devre dışı bırakılması gerektiğini dile getiren Mozilla, ABD seçimlerinde yanlış bilginin önüne geçmek istiyor.

Facebook ve Twitter platformlarındaki iki ana özellikte büyük değişiklikler yaparak ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili önlem alınmasına çağrı yapan Mozilla, "Sosyal medyadaki kışkırtıcı manşetler çoğu zaman kullanıcıların yanlış bilgi almasına sebep olur. Firefox ile güvenilir haber kaynaklarını bulmanıza yardımcı olur, böylece doğru bilgiye ulaşabilirsiniz" diyor.

Firefox geliştiricisine göre, bir konunun Twitter'da trend olması onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle ABD Başkanlık seçimleri sırasında yanlış bilgiyi yaymaya çalışan komplo teorisyenleri bu özellikten yararlanıyorken, Twitter'ın Trending Topics (trend olan konular) özelliğinin kapatılması gerekiyor.

Facebook'a da benzer bir çağrıda bulunan Mozilla, Facebook Gruplarının yanıltıcı kampanyalar ve komplo yanlısı örgütlerin türediği bir yer haline geldiğini söylüyor. "Facebook, seçim sonuçları onaylanana kadar Grup önerilerini duraklatması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Mozilla Vakfı, bu konuya ilişkin Washington Post'ta tam sayfa bir mektup yayınladı.

Açık mektuba ek olarak Mozilla, “Unfck the internet” adlı bir web sitesini de devreye soktu. Doğru bilgi alınabilmesi için Firefox ve Pocket'ı öneren web sitesinde, Facebook ve Twitter'a yapılan baskının artırılması için imza kampanyaları yer alıyor. Ayrıca Mozilla, Twitter CEO'su Dorsey'e doğrudan tweet gönderilmesi için kullanabileceğiniz bir özelliğe de sahip.

Mozilla'nın yanlış bilginin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan bu kampanya aslında Facebook tarafından daha önce dile getirilmişti. Son zamanlarda Facebook'ta oluşturulan grupların birçoğu komplo teorisyenlerini barındırıyor ve genellikle vatandaşlara karşı ayaklanma kampanyası oluşturuyor.