Mozilla Firefox 59 İndirin, Web Site Bildirimlerinden Kurtulun!

Mozilla Foundation, Firefox 59 sürümünü Windows, Mac, Android ve iOS için indirmeye açtı. Firefox 59, web sitelerinin bildirim göndermesini engelleme ve kullanıcının kamera, mikrofon ve konumuna erişmeye çalışan web sitelerini durdurma gibi güzel özelliklerin yanında hız ve güvenliğe ilişkin iyileştirmeler içeriyor.

Hem masaüstü hem de mobilde Google Chrome, Opera’dan sonra en çok kullanılan web tarayıcı Firefox için yeni güncelleme yayınlandı. Tüm platformlar için yayınlanan Firefox 59 sürümü ile kullanıcıların sıklıkla şikayet ettiği şeyler çözüldü. Web sitelerinin durmadan bildirim göndermesi, hemen her sitenin kullanıcının izni dışında kameraya, mikrofona ve konumuna erişmesi gibi gizlilik ve güvenliği ihlal eden sorunlar son güncellemeyle birlikte ortadan kalktı. Tercihler - Gizlilik ve Güvenlik altında İzinler bölümünden bildirim, konum, kamera ve mikrofon için ayrı olarak ayarlama yapılabiliyor. Web site bildirimleri tamamen engellenebildiği gibi belli siteler için bildirimleri alma şeklinde de ayarlanabiliyor.

Sayfaların yüklenme hızında da artış gözlemlenen Firefox 59 sürümüyle ayrıca ana sayfada öne çıkan siteleri düzenleme, ekran görüntülerine açıklama ekleme, WebExtentions API ve Gerçek Zamanlı İletişim (RTC) iyileştirmeleri, W3C desteği, bazı diller için yeni varsayılan arama motoru gibi birçok özellik geldi. Güvenlik güncellemeleri de içeren Firefox 59’u aşağıdaki bağlantıdan direkt indirebilirsiniz: