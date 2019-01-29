Mozilla Firefox 65 Quantum Çıktı, Hemen İndirin

Firefox 65 web tarayıcısı, Mozilla'nın "Quantum" serisindeki en son sürümü olarak Firefox 64'ten beri üzerinde çalışılan yeni özellikleri ve geliştirmeleriyle birlikte indirilmeye hazır. Peki yeni Firefox 65 Quantum neler sunuyor?

Mozilla'nın resmi indirme sayfasında kullanıma sunulan Firefox 65, MacOS, Windows, Linux sistemleri için hazır durumda. Gün içerisinde tam olarak çıkış yapması beklenen yeni tarayıcının desteklediği format sayısı bir hayli arttırılmışken aynı zamanda güvenlik konusunda da ciddi güncellemeler bulunuyor.

Mozilla Firefox 65, WebP görüntü formatı desteği, Seçenekler sayfasında Firefox Kullanıcı Arayüzünün ekran dilini değiştirme becerisi, kullanıcıların iOS aygıtlarından oturumlarına devam etmelerine izin vermek için macOS'ta Handoff desteği gibi farklı alanlarda yeniliklere sahip. Ayrıca Mac veya Linux bilgisayarda sekme çubuğunda imleçi gezdirerek sekmeleri değiştirebileceksiniz.

Gizlilik ve Güvenlik Üst Seviyede

Bunların haricinde Gizlilik ve Güvenlik sayfasında ve Kontrol Merkezinde İçerik Engelleme bölümü güncellemelerine ve kullanıcıların bir uyarı ayarlamasına izin veren Firefox 65, bu sayede yaşanabilecek hatalar karşısında güvenli çıkış yapmanıza ve tarayıcı bilgilerinizin korumanıza olanak sağlıyor. Ayrıca Firefox 65'in Linux, Android ve macOS için varsayılan olarak daha güçlü koruma sağladığı ifade edildi.