Mozilla Firefox 66 Sürümü Yayınlandı! Hemen İndirin

Mozilla yeni Firefox sürümünü, birçok yenilik ve geliştirme ile Windows, Linux ve macOS işletim sistemleri için yayınladı. Mozilla Firefox 66 ismi verilen yeni sürümde, birçok performans iyileştirmesinin yer aldığı dile getirildi.

Firefox 66 sürümünün en dikkat çeken detayı, otomatik oynayan videolar üzerine oldu. Daha önce internet sitesine tıklandığında ziyaretçinin izni olmadan oynayan videoları engelleyeceğini duyuran Mozilla, tarayıcının yeni sürümünde bu değişikliği yaparak, kullanıcıların beğenisine sundu. Fakat sisteminin beklenenin dışında gerçekleşeceği aktarıldı: “Kullanıcı mouse ile tıklama, sayfaya dokunma ya da buna benzer bir etkileşime geçmeden oynayan videolar otomatik oynama olarak kabul edilecek ve duyulacak seslerin engellenmesi adına videolar oynatılmayacak.”

Otomatik oynayan videoların kapatılması özelliğinin bilgisayar sürümlerinin yanı sıra bugün Android işletim sistemi için yayınlanacak güncelleme ile mobilde de kullanılmaya başlanabilecek.

Firefox 66 sürümünün Microsoft’un Windows 10 üzerinde sunduğu Windows Hello desteğini beraberinde getireceği ifade edildi. Windows Hello, Windows 10 üzerinde parmak izi, yüz tanıma ya da buna benzer biyometrik girişleri kolaylaştıracak bir sistem olarak kullanıma sunulmuştu. Firefox 66 ile isteyen internet sitelerinin biyometrik doğrulama ile giriş yeteneğini sitelerine ekleyebilecekleri belirtildi.

Tüm bunların yanı sıra Firefox 66 beraberinde kimi performans iyileştirmeleri, görsellerde yaşanan kimi bozulma sorunlarını giderme gibi yenilikleri beraberinde getirdi. Mozilla Firefox 66 sürümünü indirmek için hemen aşağıda yer alan Firefox indir tuşuna basabilirsiniz.