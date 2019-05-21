Mozilla Firefox 67 Güncellemesi Yayınlandı! Hemen İndirin

Dünyanın önde gelen internet tarayıcılarından Mozilla Firefox’un yeni sürümü yayınlandı. Windows, Linux ve Mac platformları için kullanıma sunulan Mozilla Firefox 67, pek çok yeni özellik barındırıyor.

Öncellikle, Mozilla Firefox’un yeni sürümünün yalnızca manuel olarak indirilebildiğini söyleyelim. Zira Mozilla, tarayıcıya entegre edilmiş yerleşik otomatik güncelleme motorunu henüz başlatmadı.

Yeniliklere gelince; Mozilla’nın daha önce Firefox Nightly’in bir parçası olarak test ettiği değişiklikler, gelişmiş bir şifre yöneticisi ve bellek kullanımını azaltmaya yardımcı olabilecek başlık altı ayarlarıyla birlikte karşımıza çıktı.

Ayrıca Firefox 67, özel tarama pencerelerinde uzantıları otomatik olarak engelleyen yeni gizlilik kontrolü sunuyor. Firefox 67, birkaç hafta önce ortaya çıkan uzantı probleminden sonra yayınlanan ilk büyük güncelleme oldu.

Süresi dolmuş bir sertifika, mevcut tüm uzantıların ve temaların çalışmamasına neden olmuştu. Hatayı düzeltmek için iki acil durum güncellemesi yayınlayan Mozilla, bugün de Firefox 67’yi serbest bıraktı.

NetMarketShare’a göre, Firefox’un yüzde 10’a yakın bir pazar payı var. Google Chrome ise tüm dünyadaki bilgisayarların yüzde 65’ine hükmediyor.

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