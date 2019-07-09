Mozilla Firefox 68 İndirilmeye Açıldı

Mozilla, web tarayıcısı Firefox’un yeni sürümünü yayınladı. Mozilla Firefox 68, Windows, Mac ve Linux için indirilmeye açıldı. İşte Firefox 68 sürüm ile gelen yenilikler:

Windows ve Mac’te Google Chrome’dan sonra en çok kullanılan internet tarayıcısı Mozilla Firefox’un 68. final sürümü yayınlandı. Mozilla’nın resmi indirme sunucuları üzerinden indirilip yüklenebilen Firefox 68 versiyon, önemli güvenlik açıklarının kapatıldığı ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı büyük bir güncelleme değil ancak faydalı yenilikler içeriyor.

Örneğin; about:addons'a eklenen yeni bildirme özelliği, kullanıcıların eklentiler (uzantılar) ve temalar için güvenlik ve performans sorunlarını kolayca bildirimlerini sağlıyor. Firefox Hesap ayarlarına erişimin kolaylaşması, renk kontrast kontrolünde başarısız olan web sayfalarında tüm öğeleri tanımlayabilen tam sayfa renk kontrastı denetimini uygulama, AMD ekran kartlı Windows 10 kullanıcıları için WebRender desteğinin gelmesi dışında kullanıcıların about:addons sayfası üzerinden web tarayıcıları için en iyi ve güvenli uzantıları (eklentileri) bulmalarına yardımcı olan Önerilen Eklentiler programı ile gelen Mozilla Firefox 68, kurulduğu anda kısayol olarak Windows 10 görev çubuğuna yerleşiyor. Arama sonuçlarından geçmiş öğelerin kaldırılması için kullanılan klavye kısayolunun da değiştirildiği (Shift+DEL veya Shift+Backspace) Mozilla’nın ön sürüm notları arasında dikkat çekiyor.

Mozilla Firefox internet tarayıcısını aşağıdaki bağlantıdan hızlıca güncelleyebilirsiniz: