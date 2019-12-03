Mozilla Firefox 71 Yayınlandı! İşte Yeni Güncellemenin Detayları

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Mozilla Firefox için yeni güncelleme indirilmeye açıldı. Mozilla Firefox 71 olarak adlandırılan Mozilla Firefox güncellemesi, birçok yeniliği beraberinde getirdi.

Mozilla Firefox 71, ekim ayının sonundan bu yana nihai durumuna getirilmek üzere hazırlanıyordu. Kullanıcılara yeni bir “kiosk” ekranı sunacak ve tarayıcı üzerinde kullanıcı yetkilerini artıracak güncellemenin, başta daha ayrıntılı ayarlar sunacağı, bununla birlikte Picture-in-Picture (PiP) desteği getireceği aktarılmıştı.

Mozilla yayınladığı güncelleme notunda yeni video gösterme özelliğini şöyle açıkladı: “Kullanıcılar Mozilla Firefox 71 ile birlikte istedikleri videoyu tek tuşla ekranın en önüne taşıyabilecekler ve video izlerken gezintilerini sürdürebilecekler.”

Geliştiricilere daha fazla seçenek sunan yeni güncellemenin, ayarlar kısmındaki detay yenilikler haricinde performans artışları ve daha stabil kullanım imkanları sunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.