Mozilla Firefox Artık Daha Hızlı Çalışacak

Google, en önemli web test araçlarından birini Mozilla Firefox’a getirdiğini duyurdu. Mozilla Firefox çok daha hızlı çalışacak!

Google Chrome, mobil ve masaüstü platformda en çok tercih edilen web tarayıcı konumunda. Chrome’dan sonra en çok kullanıcıya sahip internet tarayıcısı Mozilla Firefox. Firefox’un Chrome’un yerini almamasının başlıca nedenlerinden biri hız. Firefox, seneler geçse de hız konusunda başta Chrome olmak üzere diğer tarayıcıların biraz gerisinde kalıyor. Google, beklenmedik şekilde Firefox’un hızlanmasına yardımcı olacak bir hamlede bulundu. Web sitesi veya web uygulaması sayfa yükleme hızını, performansını ve kullanıcı deneyimini test etmeye yardımcı olan açık kaynaklı bir otomasyon aracı olan Lighthouse’u Firefox kullanıcıları için indirmeye açtı.

Lighthouse, 2016’da Chrome tarayıcı için duyurulan bir araç ve Chrome web mağazasında 470.000 indirmeyi geçmiş oldukça popüler bir uzantı. Herhangi bir web sitesinin performansını test etmek için Google’ın PageSpeed API’sini kullanıyor.

Eklenti kullanılarak oluşturulan düzenli rapor Google’ın Kullanıcı Deneyimi Raporundan gerçek zamanlı veriler ve Lighthouse’dan laboratuvar verileri ile birlikte geliyor. Kullanıcılar sayfa yükleme hızları, performans sorunları ve sayfa performansının iyileştirilmesine ilişkin öneriler, en iyi uygulamalar ve SEO ince ayarları gibi alanlarla ilgili verilerden faydalanabiliyor. Lighthouse, web geliştiricileri arasında son derece popüler hale gelen web siteleri için iyileştirme alanlarına da dikkat çekiyor.

Lighthouse, Chrome devtools protokolünü kullandığından web sayfası denetimini çalıştırmak için tüm çağrıları Firefox devtools protokolüne dönüştürüyor.