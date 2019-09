Mozilla Firefox Dahili VPN'i Test Etmeye Başladı

Yaşadığınız bölgede erişime açık olmayan siteleri ziyaret etmek istediğinizde kullanabileceğiniz en kolay yöntem VPN olarak öne çıkıyor. Mozilla Firefox, üçüncü parti uygulamalarla uğraşmanıza gerek kalmayacak olan dahili VPN uygulamasını pilot program olarak teste aldı.

Gizlilik konusunda aldığı önlemlerle adından sıkça söz ettiren Firefox, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Geçtiğimiz günlerde üçüncü taraf izleyicilerin, herkes için varsayılan olarak engelleneceğini söyleyen şirket, şimdi de kullanıcıları üçüncü parti VPN uygulamalarından kurtarmak için yeni servisini duyurdu.

Tarayıcı içerisine tarayıcı tabanlı VPN dahil eden Mozilla, kullanıcıları mutlu edecek bu özelliği pilot program olarak kullanıma sundu. Tarayıcı tabanlı bir VPN olması nedeniyle yalnızca Firefox üzerindeki trafiğinizi şifreleyen uygulama, tarayıcı dışındaki trafiğinizi gizlemiyor. Eğer daha kapsamlı bir şifreleme istiyorsanız, bu noktada üçüncü parti uygulama kullanmanız gerekecek. Ancak yalnızca tarayıcı trafiğinizi gizlemek isterseniz, ücretsiz olması ve basit kullanımı ile oldukça öne çıktığını söyleyebiliriz.

Beta sürümde ücretsiz olarak bu özellikten faydalanmak isterseniz, bilgisayarınızda Firefox'un yüklü olması ve Firefox oturumunun da açılmış olması gerekiyor. Şu an için özelliğin bölge bölge başlayacağını ve her ülkede kullanımının olmayabileceğini söyleyelim. Şu an için pilot programda olan uygulama, bazı testlerin ardından kararlı sürüme taşınacaktır. Bununla birlikte bu servisin her zaman ücretsiz hizmet sunmaya devam etmeyebileceğini de belirtelim.