Birçok İşletim Sisteminde Mozilla Firefox Desteği Sona Eriyor!

Mozilla, yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren Firefox 115.0 sürümünü yayınladı. Bununla birlikte bu sürümün Windows 7 ve 8'i destekleyen son Firefox sürümü olacağını da duyurdu. Benzer şekilde, macOS 10.12, 10.13 ve 10.14 (Sierra, High Sierra ve Mojave) kullanan Mac kullanıcıları da gelecekte desteği kaybedecek.

Buradaki önemli nokta ise eski işletim sistemlerinin kullanıcıları, güncellemesiz kalmak yerine güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek olan Firefox'un Genişletilmiş Destek Sürümü (ESR) sürümüne geçirilecek.

Windows 7, Windows 8 ve Pek Çok MacOS Sürümüne Destek Sona Eriyor

Windows 7'nin pazar payı bu yıl %10'dan yaklaşık %3'e düşerken Windows 8, Windows indirmelerinin sadece %1'ini oluşturuyor. Bu da Firefox'un tüm masaüstü tarayıcı oturumlarının yaklaşık %6'sına sahip olduğu düşünüldüğünde, 20 Windows kullanıcısından neredeyse birden daha azının etkileneceği anlamına geliyor.

Firefox'un en son sürümünün (sürüm 116) keyfini çıkarmak için kullanıcıların Windows 10 veya 11'e ya da macOS Catalina veya daha yeni bir sürüme yükseltmeleri gerekecek. Google, Ekim 2022'de Chrome kullanıcılarına benzer bir uyarıda bulunmuş ve Chrome 110'un bu eski işletim sistemleri için desteğini keseceğini duyurmuştu.

4 Temmuz'da yayınlanan Firefox 115.0 ödeme yöntemlerinin taşınması için iyileştirmeler, Sekme Yöneticisi'nde geliştirmeler ve video kod çözmede değişiklikler getiriyor.