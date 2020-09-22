Mozilla Firefox Güvenlik Açığı Kullanıcıları Endişelendirdi

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Mozilla Firefox yeni bir güvenlik açığı ile gündeme geldi. Chris Moberly tarafından ortaya çıkarılan Mozilla Firefox güvenlik açığı çok sayıda kullanıcının endişelenmesine neden oldu. Peki, Mozilla Firefox'ta keşfedilen tehlikeli güvenlik açığı kullanıcıları nasıl etkiliyor? İşte Mozilla Firefox kullanıcılarını endişelendiren söz konusu güvenlik açığı ile tüm ayrıntılar!

Mozilla Firefox Güvenlik Açığı Kullanıcıları Nasıl Etkiliyor?

Mozilla Firefox, web tarayıcısı alanında sayısız rakibi olmasına rağmen rağmen milyonlarca kullanıcının birincil web tarayıcısı olmaya devam ediyor ama Mozilla Firefox'ta yer alan güvenlik açığı devamlı kullanıcılarının büyük bir kısmını korkuttu. Chris Moberly tarafından keşfedilen Mozilla Firefox'taki kritik öneme sahip güvenlik açığı siyah şapkalı bilgisayar korsanları tarafından büyük bir kolaylıkla kötü bir amaçla kullanılabiliyor.

Güvenlik araştırmacısı Chris Moberly tarafından paylaşılan bilgilere göre Firefox'un Basit Hizmet Keşif Protokolü'nde (SSDP) bulunan ve tüm Android kullanıcılarını risk altında tutan açıktan Mozilla Firefox'un 68.11.0 ve altı sürümünü kullanan herkesin etkilenme olasılığı bulunuyor. Bilgisayar korsanları, dünyanın en popüler web tarayıcılarından biri olan Firefox'taki açığı insanları kötü amaçlı içeriklerin yer aldığı web sitelerini ziyaret etmeye zorlamak, kimlik avı saldırıları gerçekleştirmek ve cihazlarına kötü amaçlı yazılım yüklemek için kullanılabiliyor.

ESET güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko, Mozilla Firefox'taki güvenlik açığını inceledi ve güvenlik açığından aynı ağa bağlı olan cihazların etkilendiğine dair Mozilla Firefox'un Android sürümünü kullanan kişileri bilgilendirdi. Güvenlik açığı, Mozilla Firefox'un Android sürümüne gelen yeni güncelleme ile beraber düzeltildi ama açıktan etkilenen eski sürümleri kullanmaya devam ediyorsanız hemen web tarayıcısının son sürüme geçmeyi unutmayın.