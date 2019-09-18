Mozilla, Firefox için Her Ay Bir Güncelleme Sözü Verdi

Firefox için yayınladığı yeni güncellemeyi duyuran Mozilla, tarayıcının yeni sürümleri arasındaki zaman farkını altı haftadan dört haftaya indirdiğini de açıkladı.

Mozilla tarafından her altı haftada bir güncellenen Firefox, geçtiğimiz günlerde Version 69 sürümüne kavuştu. Bu güncelleme ile birlikte yeni güncelleme takvimini açıklayan şirket, altı haftalık güncelleme periyotunu, dört haftaya indirdiklerini belirtti. Bunun anlamı da her ay yeni bir ana güncelleme demek.

Önümüzdeki birkaç hafta daha güncelleme periyotlarının aynı kalacağını ve bu uygulamanın 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla başlayacağını belirtelim. Bununla birlikte işletme sürümlerinin herhangi bir değişikliğe uğramayacağını, büyük sürümlerin her on iki ayda bir yayınlanacağını da söyleyelim.

Açıklanan plana göre 22 Ekim tarihinde Version 70, 03 Aralık tarihinde Version 71 ve 07 Ocak tarihinde Version 72 yayınlanacak. Bununla birlikte işletmelere yönelik sürüm olan ESR Version'un bir sonraki büyük güncellemesi ise Haziran 2020 tarihinde yayınlanacak.

Değişikliklerin bir gecede gerçekleşmeyeceğini belirten Mozilla, yeni periyotlarla birlikte her şeyin yolunda gitmesi için çabalanacağını da ekliyor. Hedeflerinin 'hızlı ve daha hızlı olmak' olduğunu belirten şirket, bu konuda gayretli bir şekilde çalışacaklarını da ifade ediyor.