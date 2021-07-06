Mozilla, Firefox Lite Tarayıcısının Fişini Çekti

Mozilla, Firefox Lite isimli web tarayıcısını kullanımdan kaldırdı. Firefox Lite, düşük donanıma sahip akıllı telefonlar için tasarlanmıştı fakat aldığı güncellemeler ile gereksiz özellikler ile donatılmıştı. Bu da uygulamanın hızlı ve sade yapısını ortadan kaldırmıştı. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Mozilla, Firefox Lite Uygulamasını Neden Kaldırdı?

Firefox Lite, tamamen farklı bir isim ile hizmet vermeye başlamıştı. İlk olarak Firefox Rocket ismi ile hizmet vermeye başlayan uygulama, 2017 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. Endonezya için özel olarak tasarlanan uygulamanın ismi kullanıma sunulduktan bir yıl sonra Firefox Lite olarak değiştirilmişti.

Mozilla'nın 2017'de kullanıma sunduğu web tarayıcısı, ilk etapta düşük donanıma sahip akıllı telefonlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Mozilla, uygulama için her güncelleme yayımlandığında ekstra özellikler sundu.

Uygulamaya eklenen gereksiz özellikler bir süre sonra tarayıcıyı yavaş hale getirdi. Bu gereksiz özelliklerden bir tanesi de seyahat planlama özelliğiydi. Tarayıcının yeni sekmesine eklenen butonun ziyaret edilecek önemli yerleri, önerilen restoranları ve diğer benzer verileri gösterebileceğini düşünebilirsiniz fakat özellik tam olarak bu işe yaramıyordu.

Tarayıcı, Instagram'daki ilgili bir etikete, birkaç YouTube videosuna ve Booking.com otel önerilerinin birden fazla sayfasına kısayol sağlıyordu. Bu, gereksiz özelliklerden sadece bir tanesiydi. Üst düzey performans sunması amaçlanan uygulama, eklenen özellikler nedeni ile amacından uzaklaştı.

Firefox'un "Lite" sürümü, düşük donanıma sahip telefonlarda düzgün bir şekilde çalışmamaya başlamıştı. Kullanım ömrü boyunca 5 milyon kez indirilen uygulamanın fişi çekildi. Bu miktarın standart tarayıcının beta sürümünün yarısı kadar olduğunu belirtelim.

Firefox Lite, 9 Haziran 2021 tarihinde son güncellemesini almıştı. Yaklaşık olarak 6,5 MB dosya boyutuna sahip olan uygulama, Android 5.0 ve sonrası işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda çalışıyordu. Uygulama, 30 Haziran 2021 itibarıyla artık güvenlik güncellemeleri dahil olmak üzere güncelleme almayacak.

Mozilla firmasının kullanımdan kaldırdığı Firefox Lite isimli web tarayıcısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uygulamanın kullanımdan kaldırılması doğru bir karar mı? Mozilla tarafıdnan alınan karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.