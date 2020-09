Mozilla, Firefox Send ve Firefox Notes Hizmetlerini Sonlandırıyor

Yeni tip koronavirüsten büyük oranda etkilenen şirket Mozilla, kullanıcılarınının büyük bir kısmını üzecek bir açıklama yaptı. İnternet alanında faaliyet veren en önemli şirketlerden biri olan Mozilla, dosya paylaşım ve not hizmetlerine verdiği desteğin sonlandırılacağını duyurdu. Peki, Mozilla, Firefox Send ve Firefox Notes hizmetlerini ne zaman sonlandıracak? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Firefox Send ve Firefox Notes Hizmetleri Ne Zaman Sonlandırılacak?

Firefox Send, kullanıcılara ortalama olarak 2 GB boyutunda dosyalar yükleme imkanı veren kullanımı basit bir dosya gönderimi hizmeti olarak bilinrken Send'in ise popüler not alma uygulamaları Evernote, OneNote ve Keep gibi uygulamalarla aynı görevi vardı. Mozilla tarafından kullanıcılara sunulan önemli hizmetler arasında yer alan dosya paylaşım ve not alma uygulaması her ne kadar çok yararlı olsa da şirket özellikle yeni tip koronavirüsle birlikte hizmetlere verdiği desteği sonlandırma kararı aldı.

Mozilla'nın kullanıcılara sunduğu şifrelenmiş dosyaların yüklenmesine izin veren Send zaten bilgisayar korsanları tarafından kimlik avı saldırıları gerçekleştirmek ve kötü amaçlı yazılımları dağıtmak için kullanılmasından ötürü bir süreliğine askıya alınmıştı. Mozilla aldığı kararla beraber kullanıcıların kullanımına zaten kapatılmış olan aracın artık tamamen hizmet vermesini engelleyecek.

Mozilla, masaüstü ve Android kullanıcılarının notları şifrelenmiş olarak güvenli bir şekilde tutan ve cihazlar arasında senkronizasyon özelliğine sahip olan Notes uygulaması da Firefox Send için de aynı kararı verdi. Hizmet kasım ayında kullanıma kapatılacak ve eklentiyi indiren kişilere içeriklerini dışa aktarmak için ayrıyeten zaman verilecek ama hizmetin tamamen kullanılamaz hale ne zaman geleceği ile ilgili henüz paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.