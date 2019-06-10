Mozilla Firefox'un Ücretli Sürümü Geliyor

Windows ve Mac kullanıcılarının favori web tarayıcılarından Mozilla Firefox’un paralı sürümü geliyor. VPN ve güvenli bulut depolama gibi ek özelliklerle standart tarayıcıdan ayrılacak olan Firefox premium’un çıkış tarihi de açıklandı.

Windows, Mac, Android, iOS, tüm platformlarda Google Chrome’dan sonra en çok kullanılan internet tarayıcısı Mozilla Firefox’un ücretli sürümünün geleceği duyuruldu. Şirketin CEO’su Chris Beard, Alman medya kuruluşu T3N’e verdiği röportajda tarayıcılarının premium versiyonunu çıkaracaklarını söyledi. Ekim ayında indirilmeye açılması planlanan Mozilla Firefox premium sürüm, standart tarayıcıdan farklı olarak VPN hizmeti sunacak. Firefox’un şu anda ProtonVPN ile birlikte çalıştığını ve aylık 10$’a abonelik sunduğunu biliyoruz. Firefox premium sürüm, başlangıç için sınırlı veri kullanımına izin veren ücretsiz VPN sunacak. Dileyen kullanıcılar, aylık abonelikle sınırsız VPN bağlantısı alacak. Şu anda ücretsiz kullanılan tüm özelliklerin ücretsiz kalacağı da CEO tarafından açıkça belirtildi.

Mozilla Firefox’un gizlilik odaklı premium versiyonunun VPN dışında hangi özellikleri sunacağını henüz bilmiyoruz. Ücretlendirmesine ilişkin de bir açıklama yapılmadı. Mozilla, detayları paylaştıkça bizler de sizleri bilgilendireceğiz.