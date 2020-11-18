Mozilla Firefox Yeni Güncellemesi Yayımlandı!

Mozilla Firefox yeni güncellemesi 83.0 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Şirket, web tarayıcısına getirdiği bu güncellemede daha çok internet kullanıcılarının gizlilik ve güvenlik seviyesini arttırmanın üzerinde durduğunu belirtiyor. Mozilla söz konusu güncellemede güvenlik ve gizlilikle ilgili özelliklere ek olarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek birkaç optimizasyon da yaptı. Peki, yeni güncellemede kullanıcıları hangi güvenlik özellikleri bekliyor?

Mozilla Firefox Yeni Güncellemesi Neler Sunuyor?

• Firefox, SpiderMonkey’de yapılan önemli güncellemeler sonrasında daha da hızlandı. Sayfa yükleme hızı üzerinde yapılan iyileştirmeler sonrasında kullanıcıların erişmek istediği sayfalar çok daha hızlı bir şekilde açılacak.

• Görüntü içinde görüntü özelliği artık tüm Firefox kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu özelliği kullanırken 15 saniye ileri veya geri sarma, başlatma ve duraklatma, tam ekran moduna geçme gibi bazı kısayolları kullanabilir.

• Mozilla, web tarayıcısına isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilen veya de-aktif hale getirilebilen yeni bir seçenek ekledi. İnternet kullanıcıları söz konusu seçeneği etkinleştirerek internette ziyaret ettiği her bir web sitesine daha güvenli bir şekilde bağlanma şansına sahip olacak. Bu özelliğin tam olarak ne işe yaradığını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Firefox Https Seçeneği Ne İşe Yarar, Nasıl Etkinleştirilir?

İnternette güvende kalmak çok önemlidir. Bir web sayfasını ziyaret ettiğiniz zaman şifre, kredi kartı numarası ve diğer hassas bilgilerinizi girmeniz gerekiyorsa söz konusu bilgilerin güvende olduğundan emin olmak gerekir. İnternet kullanıcısı, ister kişisel bir e-posta yazıyor olsun ister kendisi için çok büyük bir öneme sahip makale okuyor olsun, bu bilgilerin siber suçlular tarafından sızdırılmasını kesinlikle istemeyecektir.

Mozilla ise kullanıcıların mağduriyetini göz önünde bulundurarak web tarayıcısına yepyeni bir güvenlik özelliği olan https modunu eklediğini belirtiyor. Şirkete göre “Https Only Mode” olarak adlandırılan bu seçeneği etkin hale getirdiğiniz zaman şu avantajları elde edeceksiniz:

• Firefox bağlanmak istenen web sitelerine her zaman güvenli bir bağlantı üzerinden erişmeye çalışır.

• Web tarayıcısı, SSL sertifikası olmayan bir web sitesine bağlanmadan önce internet kullanıcısından izin ister.

Yalnızca Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) ile korunan web sitelerini ziyaret etmeyi tavsiye etmek için getirilen bu seçenek, üstte de belirtildiği gibi, internet kullanıcısının öncelikli olarak “https” kullanan siteleri ziyaret etmesini sağlıyor. Bu seçenek kullanıcı tarafından açılabilir veya kapatılabilir. Bu seçeneği etkinleştirmek için tarayıcınızın “Gizlilik ve Güvenlik” bölümüne gidebilir ve söz konusu seçeneği etkinleştirebilirsiniz.