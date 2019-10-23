Mozilla, Sizi Takip Eden Siteleri Anında Gösterecek

Gizliliğin en önemli konulardan birisi olduğu günümüz dünyasında Mozilla yeni özellikler kazanıyor. Haziran ayında üçüncü parti izleyicilerin sizleri takip etmesini engelleyen bir sistem geliştirmişti. Şimdi ise bu sistemin nasıl çalıştığı ortaya çıktı. İşte haberimizin detayları.

Firefox istemeniz halinde üçüncü parti uygulamaların çerezlerini engelleyebiliyor. Daha önceden bu engellemeyi yaptığı zaman sizlere herhangi bir panel sunmuyordu. Ancak yeni geliştirilen bir sistem ile birlikte panel üzerinden engellenen tüm çerezlere ulaşabilirsiniz. 'Menüyü Aç' simgesine tıkladıktan sonra önünüze gelen menüden 'Gizlilik Korumaları' bölümünden panele ulaşabilirsiniz.

Mozilla parola yöneticisi oluşturmanızı da sağlayacak

Panele giriş yapan kullanıcılar 4 farklı çerez olduğunu görecekler. Çerez türlerine tıklamanızla birlikte bunların nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz. Böylece Mozilla sizleri ne tür tehlikelerden koruduğunu göstermiş olacak.

Firefox aynı zamanda Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından gelen çerezleri de engelleyecek. Bu sayede tam koruma sağlanacak. Firefox’un Lockwise isimli parola yöneticisi ise tarayıcının son sürprizi oldu. Bu parola yöneticisi sizlerin çok daha güvenli şifre oluşturmasını sağlayacak. Ayrıca şifrenizin tehlikeye girmesi halinde sizlere bilgi verecek.

Mozilla tarafından geliştirilen bu sistemin işe yarar olduğunu Apple üzerinden görüyoruz. Apple, Mozilla üzerinden gönderme yaparak güvenliğin önemine vurgu yaptı. Böylece Firefox, gizlilik bakımından Apple tarafından da onay almış oldu. Peki sizce de Firefox güvenli mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.