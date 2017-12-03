Mozilla, Son 12 Yıldaki Gelirlerini Açıkladı

Firefox internet tarayıcısının ardında olan ve kar amacı gütmeyen kuruluş Mozilla, geçtiğimiz günlerde Firefox Quantum olarak adlandırdığı tarayıcı sürümünü piyasaya sunmuştu. Daha yüksek performanslı olan bu internet tarayıcısı hepimizi Mozilla'nın bu yatırımlar için kaynağı nereden bulduğunu düşündürdü. Mozilla da elde ettiği gelirlerle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

2017 yılı henüz tamamlanmadığı için paylaştığı istatistiklere bu yılı dahil etmeyen Mozilla, 2016 yılındaki gelirlerinde %24'lük bir artışla 520 milyon dolar gelir elde ettiğini ve bu gelirin tüm zamanların en yüksek değeri olduğunu açıkladı. An itibariyle 1200 adet çalışanı olan Mozilla'nın gelirlerinin büyük kısmının arama motoru ortaklıklarından geldiği de belirtildi. 2014 yılında Yahoo arama motoru ile 5 yıllık anlaşma imzalayan Mozilla, 3 yıl sonra bu Kasım ayında Google'a geri dönme kararı da aldı. Hemen aşağıdaki grafikten de Mozilla'nın açıklamalarında yer alan yıllık gelirler milyon dolar cinsinden görülebiliyor.

Açık kaynak kodlu Firefox'un geliştiricisi Mozilla'nın hedefleri çok yüksek görünebilir, fakat bu firma 10 yıl öncesinde Internet Explorer'ın başı çektiği internet tarayıcısı sektöründe işleri değiştirmişti. Şimdi de aynısını Google Chrome'a rakip olarak deniyor. Mozilla aynı zamanda mevcut kullanıcılarını kaybetmemek adına çok önemli performans geliştirmeleri yaparak Firefox'u hızlandırdı ve bu ayki 57.versiyon olan Firefox'a Firefox Quantum adını vererek bir farklılık yarattı.

Tüm bu çalışmaları yürüten Mozilla, Firefox'u mobilde de daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Çünkü şu an itibariyle Google Chrome ve Apple Safari mobil internet tarayıcı sektöründe başı çekmeye devam ediyor. Mozilla da bu sebeple Firefox'un mobil sürümleri için çalışmalarını ve yatırımlarını artırmış durumda.

Mozilla yetkililerinden Denelle Dixon da "Mozilla'nın geleceğinin parlak olduğu konusunda şüphemiz yok. Ortaklık anlaşmalarımızı firmanın büyüyüp gelişmesini sağlayacak şekilde yapıyoruz." şeklinde bir açıklamada bulundu. StatCounter adlı bir internet istatistikleri toplayan firmaya göre Ekim ayında yapılan araştırmalarda PC'ler üzerinde Firefox kullanım oranının gitgide azaldığı tespit edilmişti. Fakat hem Mozilla yetkililerinin hem de yapılan çalışmaların gösterdiği üzere Firefox'un hala büyük umutları var.