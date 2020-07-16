Mozilla VPN Android ve Windows İçin Yayınlandı

Mozilla'nın VPN servisi betadan çıktı ve Windows ve Android için resmi olarak yayınlandı. Birçok VPN hizmetinden daha hızlı bir internette gezinme deneyimi sunduğunu iddia eden Mozilla'nın VPN servisi, şu an yalnızca belirli ülkelerde kullanıma sunuldu. Peki, Mozilla VPN hangi ülkelerde kullanılabiliyor? Detaylar haberimizde.

Mozilla VPN Ülkemizde Kullanıma Sunuldu mu?

Bir süredir "Firefox Private Network VPN" ismiyle beta sürecinde olan Mozilla'nın VPN servisinin resmi sürümü yayınlandı. Mozilla'nın VPN servisi Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, İngiltere, Yeni Zelanda ve Malezya olmak üzere yalnızca 6 ülkede kullanıma sunuldu.

VPN hizmeti şu an için 6 ülke ile sınırlı ancak ilerleyen zamanlarda daha fazla ülkede kullanıma sunulacağını belirtelim. Windows ve Android platformları için yayınlanan VPN hizmeti çok yakında iOS, Mac ve Linux platformlarına da çıkışını gerçekleştirecek. VPN hizmetinin Windows sürümüne Mozilla web sitesi üzerinden Android sürümüne ise Google Play Store üzerinden ulaşılabiliyor.

Tıpkı diğer VPN'ler gibi kullanıcıların dijital dünyada gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı hedefleyen Mozilla VPN'de yalnızca hizmeti çalıştırmak için gerekli olan bilgilerin toplandığı ve kullanıcı verilerinin saklanmayacağı belirtildi.

Mozilla, geliştirdiği VPN hizmetinin birçok VPN hizmetinden daha hızlı bir internette gezinme deneyimi sunduğunu iddia ediliyor. Mozilla'nın VPN servisi aylık abonelik ücreti 4,99 dolar olarak belirlendi.

Ücretsiz VPN hizmeti kullanmak istiyorsanız ancak piyasada çok sayıda VPN hizmeti olduğu için henüz karar veremediyseniz internetteki gizliliğinizi koruyan 5 ücretsiz VPN hizmeti isimli yazımız karar vermenize yardımcı olabilir.