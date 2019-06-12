Mozilla Yeni Firefox Logolarını Duyurdu

Mozilla yeni Firefox logolarını tanıttı. Şirketin 18 aydan daha uzun bir süre önce başlattığı yeniden markalandırma çalışması sonucunda t üm Firefox uygulamalarının ve hizmetlerinin logoları değiştirildi.

Firefox Yeni Logosu ile Hizmet Verecek

Mozilla , Temmuz 2018’de Firefox’u yeniden markalandırma planlarını açıklamıştı ve o zamanlar şirketin ürün ve marka tasarımcıları ekibi iki seçeneğe sahipti. Bu iki seçenek arasından bir seçimin yapılması gerekmekteydi ve ekip Ar-Ge çalışmaları sonucunda ikinci seçeneğe karar verdi. Yeni logolar üzerinde ekibin çok çalıştığı açıkça görünmekte.

Sol tarafta bulunan logolar 1. seçenek. Sağ tarafta bulunan logolar 2. seçenek.

Şirket yeni marka görünümünün logolardan daha fazlası olduğunu söyledi. Yeni tasarlanan logolarda yeni bir renk paleti, yeni bir şekil sistemi ve modern bir yazı tipi bulunmakta. Birkaç büyük isim yeni tasarıma katkıda bulundu. Johnson Banks'tan Michael Johnson ilham ve Orijinal Firefox logosunun arkasındaki tasarımcı Jon Hicks tasarım tavsiyesi verdi.

Mozilla'dan daha fazla logo geliyor. Şirket açıklamasında " Marka yönergelerimizi önümüzdeki aylarda daha da genişletmeliyiz, bu yüzden şu ana kadar yaptığımız şeye tepkinizi duymak istiyoruz." sözlerine yer verildi. Yeni logoların ne zaman sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

Sizler Firefox'un yeni logosu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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