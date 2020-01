MR Cihazı Bir İlişkinin Bitmesine Sebep Oldu

Kısa süre önce geliştirilen bir MRI cihazı, iki kişinin aynı anda kontrole girmesini sağlıyordu. Bu cihaz kullanılarak yapılan bir deneye sevgilisi ile katılan bir Twitter kullanıcısı ise MRI cihazını ilişkisini bitirmekle suçladı.

İki kişinin araştırabildiği MRI cihazına "eski sevgilisi" ile birlikte girdiklerini söyleyen Limited Breadsticks takma isimli Twitter kullanıcısı, verdikleri bu kararın ilişkilerinin sonunu getirdiği söyledi.

Cihazda tarandıkları sırada, araştırmacıların "kız arkadaşını seviyor musun?" şeklinde bir soru yönelttiklerini aktarak Limited Breadsticks, soruya cevaben "onu seviyorum" dediğini aktardı. Cevabı verdikten sonra bilgisayar başındaki bilim insanlarının beyin dalgalarını izlediğini ve "yalan söylüyorsun" dediklerini aktaran kullanıcı, bunun ardından kız arkadaşının kendisinden ayrıldığını dile getirdi.

Yine aynı kullanıcı, birbirlerini tanımayan iki kişinin cihazda karşı karşıya geldiklerini ve beyinlerinin "çılgınlar gibi" sinyal verdiğini, sonrasında ise nişanlamaya kadar gider bir ilişki yaşamaya başladıklarını da aktardı.

Her ne kadar Twitter kullanıcısının söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu asla bilemeyeceğiz ama ilerleyen dönemlerde beyin dalgaları uyumundan eşleşme yapan çöpçatanlık uygulamalarını görmemiz mümkün...

my ex gf and i participated in this study and it ruined our relationship. not kidding. they had us do a bunch of stuff and the scan showed the same part of my brain lighting up when i said "i love you" as when they had me tell a deliberate lie so she broke up with me. it sucks. https://t.co/TvTWNY04ME