Mr. Robot 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Başrolünde Rami Malek’in olduğu Mr. Robot dördüncü sezonundan ilk fragman geldi. Sam Esmail tarafından tarafından kaleme alınan psikolojik gerilim-dram türündeki dizinin yeni sezonu 6 Ekim’de yayınlanacak.

USA Network tarafından Haziran 2015 tarihinde yayına başlayan Mr. Robot, senaryo ve oyunculuk anlamında son yılların en başarılı dizileri arasında yer alıyor. İlk üç sezonuyla büyük başarı yakalayan seri, Rami Malek gibi bir ismi hayatımıza sokması sebebiyle de oldukça değerli.

2016 yılında Altın Küre Drama Dalında En İyi Televizyon Dizisi Ödülü’ne layık görülen Mr. Robot, dördüncü sezonuyla macerasına devam etmeye hazırlanıyor.

Popüler dizi, Mr. Robot (Christian Slater) ve fsociety ile birlikte dünyayı değiştirmek için bir devrim başlatan siber güvenlik mühendisi Elliot Alderson'ı (Rami Malek) takip ediyor. Serinin yeni sezonu, üçüncü sezon finalinin kaldığı yerden devam edecek.

Elbette, diziye henüz başlamayan okuyucularımızın spoiler yememesi için neler olduğundan bahsetmeyeceğim; ancak üçüncü sezonunun diğer sezonlara kıyasla çok daha hareketli olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Genel olarak karanlık bir havada geçen sezon, dördüncü sezona dair beklentileri de bir hayli artırmıştı.

Mr. Robot dördüncü sezonunda, Akademi ve Emmy Ödülü sahibi Rami Malek, Altın Küre Ödüllü Christian Slater, Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallström, Grace Gummer, Michael Cristofer ve Emmy Ödülü adayı BD Wong gibi başarılı isimleri izleyeceğiz.

Amerikalı yazar ve yönetmen Sam Esmail tarafından kaleme alınan Mr. Robot, 6 Ekim Pazar günü 4. sezonu için geri dönecek.

Mr. Robot 4. Sezon Fragmanı