MrBeast'tan Elon Musk'a Gönderme: Threads'ta Tesla Hediye Etti!

Popüler YouTuber MrBeast, rakip sosyal medya platformu Threads'teki takipçilerinden birine yepyeni bir Tesla ile sürpriz yaparak Elon Musk'ı trolledi.

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, duyuruyu 5 Temmuz'da Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'ta yaptı.

MrBeast Çekilişle Tesla Hediye Etti

MrBeast, yaptığı paylaşımda Threads'in lansmanını kutlamak için rastgele bir takipçisine Tesla hediye edeceğini yazdı ve insanları gönderiyi paylaşmaya çağırdı. Dikkat çeken ayrıntı ise Tesla'nın kaputunun üzerindeki Threads sembolüydü.

MrBeast platformda 4 milyon takipçiye ulaşırken, gönderisi o zamandan bu yana yaklaşık 600 bin beğeni aldı. İki gün önce de Tesla'yı kazanan şanslı kişiyi açıklayan MrBeast, ekibinin aracı şanslı kişiye teslim edeceğini söyledi.

MrBeast, 2012'den itibaren video paylaşım platformu YouTube'ta büyük popülerlik kazandı ve 2018'de az izlenen Twitch yayıncılarına ve YouTuber'lara yaptığı cömert bağışlarla geniş çapta tanınmayı başardı. MrBeast sık sık yarışmalar ve çekilişler düzenleyerek izleyicilerine önemli ödüller kazanma fırsatı sunuyor.