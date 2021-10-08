mRNA Aşılarının Yan Etkileri Araştırıldı: Ciddi Yan Etki Bulunamadı

mRNA aşılarının yan etkileri ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Bu araştırma sonucunda 6 milyon insanda ne BioNTech ve Pfizer'ın COVID-19 aşısının ne de Moderna aşısının ciddi bir yan etkisi görülmedi.

CDC'nin (Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) desteği ile yürütülen araştırma tam olarak 14 Aralık 2020'de başladı. 14 Aralık 2020'den bu yana her hafta Amerikalı milyonlarca insanın yeni tip koronavirüse karşı mRNA aşısı olmadan önce ve sonraki sağlık durumu takip edildi.

Araştırmacılar, önümüzdeki iki yıl boyunca aşı olan Amerikalı vatandaşları izlemeye devam edecek ancak bu tür gelişmeler yaşandığında da insanlar bilgilendirilmeye devam edilecek. Bir doz mRNA aşısı olan 6,2 milyon kişi ile iki doz olan 5,7 milyon kişinin sağlık durumunu inceleyen araştırmacılar, ciddi yan etkilerden herhangi birini tespit edemedi.

Araştırmacıların Aradığı mRNA Aşılarının Yan Etkileri

Bilim insanlarının araştırmakta olduğu yan etkiler arasında şunlar yer alıyor:

Nöbetler

Ensefalit

Guillain-Barre sendromu

Nörolojik bozukluklar

Miyokard enfarktüsü

Felç

Pulmoner emboli gibi kardiyovasküler problemler

Çalışma kapsamında henüz aşı olmamış kişiler ve 3 hafta gibi bir süreden daha önce aşı olmuş kişilerin durumu karşılaştırıldı. Aşılarını son birkaç hafta içinde yaptıranlarda herhangi bir ciddi etki gözlemlenmedi.

CDC Aşılama Güvenlik Dairesi Müdür Yardımcısı Tom Shimabukuro, "Bu çalışmanın sonuçları, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin aşılanma güvenliğini ne kadar ciddiye aldığının ve güvenlik yönündeki çalışmalarımızın ne kadar kapsamlı ve şeffaf olduğunun harika bir örneği" dedi.

COVID-19 aşılarının ABD tarihindeki en büyük güvenlik takibinden geçmeye devam ettiğini belirten Shimabukuro, aşı olmanın insanın kendisini ve sevdiklerini korumanın en iyi yolu olmaya devam edeceğini ifade etti.

Koronavirüs aşıları ile ilgili ortaya atılan doğru olmayan bilgilerin halk arasında endişe yaratmaması için araştırmacılar son dönemlerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. İnsanların aşılara güvenmesi için halk arasında ortaya çıkan pek çok endişe, bilim insanları tarafından ele alınıyor.

Aşı ile ilgili ciddi yan etkiler son derece nadir görülüyor. Bu da aşılanmanın insanların virüsten korunmak için başvurabileceği güvenli bir yol olduğunu gözler önüne seriyor.