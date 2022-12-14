Yeni mRNA Kanser Aşısında Önemli İlerleme Kat Edildi
Bir süredir üzerinde çalışılan mRNA kanser aşısında önemli ilerleme kat edildi. Faz II denemesini başarıyla tamamlayan aşının önünde yalnızca bir engel kaldı.
Moderna ve Merck tarafından ortaklaşa geliştirilen deneysel bir mRNA kanser aşısının, Faz II denemesinde başarılı olduğu bildirildi. Şirketlere göre aşıyı immünoterapi ile birlikte alan melanomdan kurtulanların, yalnızca immünoterapi alanlara göre kanserin geri dönme veya ölme olasılığı %44 daha az. Bulgular, mRNA aşılarının kansere karşı etkili bir araç olabileceğini ve tedavinin daha büyük Faz III denemelerinin önünü açacağını gösteriyor.
Merck ve Moderna, Salı sabahı Faz IIb denemesinin sonuçlarını açıkladı. FazIIb denemeleri, tümörleri cerrahi olarak tamamen çıkarılan ilerlemiş melanomlu 157 hastayı içeriyordu. Bu hastalar, yaklaşık bir yıldır tedavi gören iki gruba rastgele ayrıldı. Bir gruba, bağışıklık hücrelerinin belirli kanserleri daha iyi tanımasına ve öldürmesine yardımcı olan laboratuvar yapımı bir antikor olan Merck Keytruda'nın düzenli infüzyonları verildi. Diğer gruba Keytruda ve mRNA-4157/V940 adı verilen aşı adayından toplam dokuz doz verildi.
Ölüm Riski %44 Azalıyor
Aşı ve immünoterapi kombinasyonunun, araştırmacılar tarafından belirlenen ana hedefi temizlediği bildirildi. Bu hastalar, yalnızca Keytruda alanlardan ortalama olarak kanser hücreleri geri dönmeden önemli ölçüde daha fazla zaman geçirdiler. Keytruda ile birlikte aşının, kanserin tekrarlaması ve ölüm riskini %44 oranında azalttığı görüldü.
Bilim insanları yıllardır kişiselleştirilmiş kanser aşılarına büyük önem gösteriyor ve bu araştırma, mRNA aşı teknolojisinin geliştirilmesinde, hatta COVID-19 aşıları için temel olarak kullanılmadan önce çok önemli bir rol oynuyordu ancak yakın gelecekte halka ulaşacak kadar umut verici görünmeye yalnızca son birkaç yılda başladılar. Şu anda çeşitli aşı adaylarını test eden düzinelerce klinik deneme var ve Moderna ve Merck, belki de meyve vermeye en yakın olanı.
Yine de tüm bu beklentiler gerçekleşmeden önce, aşıların düzenleyici onayı almak için gerekli olan birkaç Faz III denemesinde başarılı olması gerekecek.
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