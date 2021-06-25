Selçuk Üniversitesinden mRNA Koronavirüs Aşısı Geliyor!

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, iki aşı üzerinde çalışması yaptıklarını ve bu aşılardan bir tanesinin mRNA tabanlı olduğunu açıkladı. Peki, Türk bilim insanları tarafından üzerinde çalışılan mRNA koronavirüs aşısı mutasyonlara karşı etkili mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Yerli mRNA Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Ülkemizde aşı çalışmları hız kesmeden devam ediyor. Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, iki ayrı aşı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. DHA'daki habere göre prof. Dr. Aksoy, üzerinde çalıştıkları aşılardan bir tanesinin Ankara Şehir Hastanesindeki faz 1 çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Prof. Dr. Aksoy, ''Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, üniversitemizin Aşı Geliştirme ve Uygulamaları Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş hocanın ekibinin yürüttüğü, 'Sars Cov-2' virüsü izole ederek inaktif aşı çalışmasında Faz-1 tamamlandı" şeklinde konuştu.

Faz 2 çalışmalarının üniversite hstanesinde devam edileceğini söyleyen Prof. Dr. Aksoy, "Ayrıca Nadir Koçak hocamız da Türkiye’de ilk ve tek çalışması da mRNA aşı. Belki bugün Biontech aşısının bire bir aynısı, hatta bunun bir tık üstü" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"BioNTech aşısı eksi 80 dereceye kadar korunabiliyor biliyorsunuz ancak bizim arkadaşlarımızın yaptığı aşı çalışmasında oda sıcaklığında korunabilen mutasyonlara karşı etkili, mRNA Türkiye’de çalışılan ilk ve tek aşı.''

TÜBİTAK ile iş birliği yapıldığını belirten Prof. Dr. Aksoy, Aşı çalışmalarındaki gecikme, bu bizim kontrolümüzden çıktı. TÜBİTAK ile iş birliği halindeler. TÜBİTAK’ın gözetiminde yürütülüyor. Tahminim yeni mutasyonlara yönelik çalışmalar yeni mutasyonlara karşı altyapı çalışması yapıyorlar" sözlerini kullandı.

BioNTech Aşısında Yeni Yan Etki Ortaya Çıktı

FDA, Pfizer / BioNTech aşısı ve Moderna aşısı yaptıran kişilerde yeni yan etkinin ortaya çıktığını duyurdu. Aşı yaptıran bazı kişilerde yan etki olarak kalp iltihaplanması meydana geldi. Paylaşılan bilgilere göre yeni yan etki, ikinci doz koronavirüs aşısı yaptıran 30 yaş ve altındaki kişilerde nadir olarak görülüyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 30 yaş ve altındaki kişilerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında muhtemel bir ilişki olabileceği yönünde bir açıklama yaptı. CDC ayrıca Pfizer / BioNTech aşısı ve Moderna aşısı yaptıran 30 yaş ve altındaki 1200'ü aşkın kişide kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğünü belirtti.