MSA Sürekli Olarak Duruyor, Uygulamalar Çöküyor Hatası Nasıl Çözülür?

MSA sürekli olarak duruyor, uygulamalar çöküyor hatası dün itibarıyla ortaya çıktı. Çöken uygulamalar arasında Facebook, Netflix, Gmail, Amazon, Google ve daha birçok uygulama yer alıyor. Peki, telefon MSA durduruldu hatası neden veriyor?

Dün itibarıyla Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların büyük bir kısmını etkileyen bir hata ortaya çıktı. Kullanıcılar hatanın çıkmasıyla beraber "Gmail sürekli çöküyor", "Facebook çöküyor" gibi sorunlarla karşılaşmaya başladı. Uygulama çökme sorununun yanı sıra "MSA durduruldu" hatası da meydana geldi.

Sorunu yaşayna kullanıcılar Reddit ve Twitter'da sorunlarını dile getirmeye başladı. Kısa süre içerisinde tepkiler çığ gibi büyüdü. Gelen tepkiler üzerine Google'dan bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sorunun Android System Webview'dan kaynaklandığını belirtti.

Şu anda sorunun ne kadar kapsamlı olduğunu belirlemek için çalıştıklarını belirten teknoloji devi, çok yakında bir güncelleme yayımlayarak söz konusu sorunu çözeceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamadan kısa süre sonra "89.0.4389.105" isimli yeni bir güncelleme yayımlandı. Yayımlanan güncellemeyle beraber sorun çözüldü fakat birçok telefona güncelleme otomatik olarak gelmedi. Eğer sizde de güncelleme otomatik olarak gelmediyse 89.0.4389.105 sürüm güncellemesini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak manuel olarak indirebilir ve böylece sorunu çözebilirsiniz.

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina