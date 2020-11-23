MSB, Bilgisayarlarda Yerli İşletim Sistemi Kullanacak!

Milli Savunma Bakanlığı, Havelsan ile anlaşma yaptı. Bilgisayarların Pardus işletim sistemine geçişi sağlanacak. İşte imzalanan protokol hakkındaki detaylar.

Milli Savunma Bakanlığı, Pardus İşletim Sistemini Kullanacak

Yenişafak'ın aktardığı habere göre, Milli Savunma Bakanlığı bilgisayarlarında da yerli işletim sistemi yaygınlaşmaya başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı ve HAVELSAN arasında Pardus Göç, Bakım ve İdame Hizmeti Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıkta 2009'dan itibaren kullanılan Pardus Sistemi’ne ilave olarak yaklaşık 10 bin bilgisayarın yerli işletim sistemine geçişi yapılacak. HAVELSAN tarafından Pardus güncelleme, yaygınlaştırma ve sunucu sistemlerinin güncellenmesi ve siber güvenlik hizmetleri verilecek.

Projenin 3 yıl süreceği aktarılıyor. Proje sonucunda sadece merkezden yönetim sağlanacak ve tüm sistemler güncel hale getirilecek.

Pardus işletim sistemi görüntüsü

Sizler Pardus işletim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Pardus işletim sistemini daha önce hiç kullandınız mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Pardus Nedir?

Pardus açık kaynak kodlu, özgürce dağıtılan, GPL (Genel Kamu Lisansı) ile lisanslanmış, kullanışlılık, donanım uyumluluğu, kararlılık ve güvenlik konularında geniş olanaklar sunan bir GNU/Linux dağıtımı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir Linux dağıtımı olan işletim sistemi. Planlamasına 2003 yılında başlanmış olup ilk kararlı sürümü 27 Aralık 2005’te yayınlandı. Pardus adı, Anadolu Parsı'nın bilimsel adı olan Panthera pardus tulliana'dan gelmekte.

Virüsler etki etmediği için yüzlerce liralık lisanslarla antivirüs yazılımlarına da ihtiyaç duymayan Pardus, Windows gibi çok büyük sistem gereksinimlerine de ihtiyaç duymuyor.