MSB Duyurdu: Mayın Temizleme Teçhizatı Tüm Testlerden Geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı testlerini duyurduğu yeni bir paylaşım yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamada, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın tüm testlerinin tamamlandığı dile getirildi. İşte tüm detaylarıyla yerli Mekanik Mayın Temizleme aracı.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen ve Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) teslim edilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) tüm testleri tamamlandı. MSB tarafından yayınlanan videoya göre, yerli teçhizat teknik testleri geçmeyi başardı.

MSB'den Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı paylaşımı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı." ifadelerine yer verildi.

Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz #MEMATT, Ekim 2020’de Millî Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı. pic.twitter.com/cenmsNzata — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2021

Balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatları sayesinde farklı arazi tiplerine ayak uydurabilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, hidrostatik güç sistemine ve çelik dış kaplamaya sahip. Ayrıca saatte 4 km hıza ulaşabildiği belirtilen aracın mayın temizleme hızı ise 0,5-1 km civarında.

Geçtiğimiz günlerde yürütülen farklı testler dahilinde başarılı olan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ayrıca Azerbaycan'a da ihraç edilmişti.

M14, M2A4, M6A2 ve DM11 (TNT destekli, 8 kg ağırlığında) mayınlarına ve ITEP (Uluslararası Test ve Değerlendirme Programı) standartlarına göre test edilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatın son sertifikalandırılma işlemi de böylece tamamlanmış oldu.

Yerli İHA'larda yeni dönem

Tüm bunlara ek olarak geçtiğimiz günlerde yerli İHA’larda (İnsansız Hava Araçları) yeni bir dönemin başlayacağını duymuştuk. Coşkunöz Holding tarafından yapılan açıklamada, dikey kalkış yapabilen bulut altı insansız hava araçları geliştirileceği aktarılmıştı. Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay'ın açıklaması şu şekildeydi:

“Yeni yatırımımız ile Türk savunma ve havacılık sektöründe birçok ilke imza atmayı hedefliyoruz. İHA ve askeri projelerin yanı sıra yarı özel ve özel kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlamak gündem konularımız arasında yer alıyor. Türkiye, İHA’ların kamera ve motorlarını yurtdışından alıyor. Kamera ve motor konusunda yerlileştirme projelerimiz bulunuyor.”